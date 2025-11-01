Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank aproveitam festa de Halloween em São Paulo

Matéria Salva!

Rio - Bruno Gagliasso, de 43 anos, e Giovanna Ewbank, de 39, foram algumas das personalidades que aproveitaram a 4ª edição da festa de Halloween da revista de moda ELLE, realizada em São Paulo, na noite desta sexta-feira (31). O casal posou juntinho para cliques, exibindo os looks.
O ator optou por usar terno preto com uma modelagem diferente, mas elegante, com camisa branca e broche dourado. O toque 'aterrorizante' ficou por conta da maquiagem escura nos olhos.
Já a apresentadora entrou no clima do Halloween dos pés à cabeça - liberalmente - ao surgir com um vestido longo e vermelho com leve transparência. Véu cobrindo o rosto, unhas postiças gigantes e 'make' completaram o visual de Gio.
Bianca Andrade e o namorado, Diego Cruz, se fantasiaram, respectivamente, de Pink monster (monstro rosa) e Frankenstein. Já a ex-BBB Alane Dias e a apresentadora Tata Estaniecki - que recentemente terminou o casamento com Júlio Cocielo - apostaram no clássico: vampira.
A influenciadora digital Camila Pudim esbanjou beleza ao se vestir de bruxinha com direito a chapéu, corset, saia rendada, botas e mais acessórios. A drag queen Bianca DellaFancy se inspirou no icônico look que a diva Whitney Houston usou no videoclipe da música "It’s Not Right but It’s Okay":
"Um clássico atemporal que une gerações e um verdadeiro hino para a comunidade que ecoa até hoje nas pistas, nos palcos e nos corações de quem vive e faz a cultura LGBTQIAPN+", escreveu ela em uma publicação no Instagram.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

