Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank aproveitam festa de Halloween em São Paulo

Rio - Bruno Gagliasso, de 43 anos, e Giovanna Ewbank, de 39, foram algumas das personalidades que aproveitaram a 4ª edição da festa de Halloween da revista de moda ELLE, realizada em São Paulo, na noite desta sexta-feira (31). O casal posou juntinho para cliques, exibindo os looks.

O ator optou por usar terno preto com uma modelagem diferente, mas elegante, com camisa branca e broche dourado. O toque 'aterrorizante' ficou por conta da maquiagem escura nos olhos.

Já a apresentadora entrou no clima do Halloween dos pés à cabeça - liberalmente - ao surgir com um vestido longo e vermelho com leve transparência. Véu cobrindo o rosto, unhas postiças gigantes e 'make' completaram o visual de Gio.

Bianca Andrade e o namorado, Diego Cruz, se fantasiaram, respectivamente, de Pink monster (monstro rosa) e Frankenstein. Já a ex-BBB Alane Dias e a apresentadora Tata Estaniecki - que recentemente terminou o casamento com Júlio Cocielo - apostaram no clássico: vampira.

A influenciadora digital Camila Pudim esbanjou beleza ao se vestir de bruxinha com direito a chapéu, corset, saia rendada, botas e mais acessórios. A drag queen Bianca DellaFancy se inspirou no icônico look que a diva Whitney Houston usou no videoclipe da música "It’s Not Right but It’s Okay":

"Um clássico atemporal que une gerações e um verdadeiro hino para a comunidade que ecoa até hoje nas pistas, nos palcos e nos corações de quem vive e faz a cultura LGBTQIAPN+", escreveu ela em uma publicação no Instagram.

