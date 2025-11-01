Poliana Rocha falou sobre o namoro de Zé Felipe e Ana Castela Reprodução/Instagram

Rio - Poliana Rocha mostrou aos seguidores neste sábado (1º) os registros que recebeu de Zé Felipe se divertindo na lama no rancho da namorada, Ana Castela. A mulher de Leonardo aproveitou para falar sobre o namoro do sertanejo com a Boiadeira. 
"Entre risadas e lama descobriram que os melhores momentos são aqueles vividos sem medo de se sujar! Na lama, a vaidade se desfaz e o que sobra é o que realmente importa, o riso sincero, o olhar verdadeiro e a leveza de quem não precisa provar nada para ninguém", escreveu a influenciadora. 
Ana Castela e Zé Felipe apareceram juntos como casal pela primeira vez em outubro durante o programa "Domingo Legal", do SBT. A cantora estava solteira desde o fim do namoro com Gustavo Mioto, anunciado em dezembro de 2024. 
Já o filho de Leonardo e Poliana Rocha comunicou o término do casamento com Virginia Fonseca em maio deste ano.