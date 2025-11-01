Natasha Dantas e William Bonner participaram de festa após despedida do JN - Reprodução/Instagram

Publicado 01/11/2025 15:56

Rio - William Bonner ganhou uma festa de despedida com os colegas de redação após comandar pela última vez o "Jornal Nacional", na sexta-feira (31). O apresentador caiu na dança com a mulher, Natasha Dantas, ao som de "Evidências", sucesso da dupla Chitãozinho e Xororó.

O momento descontraído foi compartilhado por Ticiane Pinheiro nas redes sociais. A apresentadora da Record é casada com César Tralli, substituto de Bonner na bancada do telejornal. O novo apresentador fará sua estreia na segunda-feira (3).

Passagem de Bastão

William Bonner oficializou a saída do "Jornal Nacional" após 29 anos na bancada e 26 como editor-chefe. Ao lado de Renata Vasconcellos, ele recebeu César Tralli e falou sobre o fim de ciclo . "Eu sou um cara de muita sorte. Tive ao meu lado grandes profissionais e aprendi muito ao longo desses anos no "JN". Nunca mais na sua vida você passará despercebido neste país, onde quer que esteja. Bem-vindo ao "JN", muito obrigado pela presença, parabéns pela chegada", disse para o colega.

Ele também comentou a expectativa para a estreia no "Globo Repórter", programa no qual irá dividir a apresentação com Sandra Annenberg. "Sou uma pessoa extremamente fria, mas quero dizer o seguinte, [...] vou começar uma carreira nova, com direito inclusive a um fracasso fenomenal, mas me darei o direito de recomeçar, em fevereiro do ano que vem", afirmou.

A saída de Bonner e a chegada de Tralli no "Jornal Nacional" foram anunciadas em setembro . Essa mudança trouxe outras alterações no setor de jornalismo da TV Globo. Roberto Kovalick deixou o "Hora Um" e já estreou no "Jornal Hoje". Tiago Scheuer ficou responsável por abrir o dia com as primeiras notícias do Brasil e do mundo.