Rio - Bella Campos, de 27 anos, dividiu com os seguidores neste sábado (1º) as imagens da viagem pelo continente africano. A atriz segue aproveitando um descanso após o trabalho no remake de "Vale Tudo", da TV Globo.
"Último look combinando com elefantinhos & elefantões em Masai Mara. Agora cheguei em Cape Town pra curtir um pouquinho antes do próximo destino, a vida de Faty que sempre sonhei", contou ela, mencionando a personagem Maria de Fátima que ela interpretou no folhetim. 
A artista já esteve na reserva nacional de Masai Mara, no Quênia, e agora segue para a Cidade do Cabo, capital da África do Sul. 