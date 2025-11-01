Jarbas Homem de Mello brincou sobre semelhança com ex-marido de Claudia Raia - Reprodução/Instagram

Jarbas Homem de Mello brincou sobre semelhança com ex-marido de Claudia RaiaReprodução/Instagram

Publicado 01/11/2025 18:19

Rio - Jarbas Homem de Mello reagiu ao comentário de um seguidor que o comparou com Edson Celulari, ex-marido de Claudia Raia. A semelhança foi apontada na publicação em que o bailarino apareceu junto da atriz, neste sábado (1º).

fotogaleria

"O seu marido se parece com o seu ex, do modo de se vestir até o penteado do cabelo", destacou o internauta. O atual companheiro da artista respondeu com bom humor. "Na verdade, sou ele disfarçado", brincou.

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello estão juntos desde 2012 e oficializaram a união seis anos depois. Os dois são pais de Luca, de 2 anos. Além do caçula, a atriz é mãe de Enzo e Sophia, frutos do antigo casamento com Edson Celulari.