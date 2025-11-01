Antes e depois da bariátrica de Leandro HassumReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O ator Leandro Hassum, de 52 anos, fez uma publicação no Instagram, neste sábado (1º), celebrando os 11 anos da realização de sua cirurgia bariátrica.
fotogaleria
Leandro Hassum - Reprodução / Instagram
Leandro Hassum - Reprodução / Instagram
Antes e depois da bariátrica de Leandro Hassum - Reprodução / Instagram
"Desde 2014 que hoje, dia 1º de novembro, é o meu segundo aniversário. 11 anos que resolvi tratar a doença da obesidade e sigo na luta diária. Sim, diária. É uma doença sem cura, porém com muitas formas de tratamento", relembrou.
"Eu comecei com a bariátrica e para mim está funcionando. Se você precisa tratar sua obesidade, procure um profissional sério de saúde e cuide-se", aconselhou aos seus seguidores.
Hassum agradeceu à sua família, amigos e médicos. Ele lembrou do apresentador André Marques, que também fez a operação, em 2013, e serviu de inspiração ao ator.
"Seguimos lutando e vencendo. Hoje eu me abraço e me parabenizo. Nunca foi fácil e segue não sendo, e isso também é estimulante", finalizou.
Com a cirurgia e cuidados posteriores, o artista conseguiu eliminar cerca de 65 kg.

 