Antes e depois da bariátrica de Leandro HassumReprodução / Instagram

Publicado 01/11/2025 14:16

Rio - O ator Leandro Hassum, de 52 anos, fez uma publicação no Instagram, neste sábado (1º), celebrando os 11 anos da realização de sua cirurgia bariátrica.

"Desde 2014 que hoje, dia 1º de novembro, é o meu segundo aniversário. 11 anos que resolvi tratar a doença da obesidade e sigo na luta diária. Sim, diária. É uma doença sem cura, porém com muitas formas de tratamento", relembrou.

"Eu comecei com a bariátrica e para mim está funcionando. Se você precisa tratar sua obesidade, procure um profissional sério de saúde e cuide-se", aconselhou aos seus seguidores.

Hassum agradeceu à sua família, amigos e médicos. Ele lembrou do apresentador André Marques, que também fez a operação, em 2013, e serviu de inspiração ao ator.

"Seguimos lutando e vencendo. Hoje eu me abraço e me parabenizo. Nunca foi fácil e segue não sendo, e isso também é estimulante", finalizou.

Com a cirurgia e cuidados posteriores, o artista conseguiu eliminar cerca de 65 kg.