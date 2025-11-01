Marco Nanini ao fim da peça ’Traidor’Reprodução / Instagram

Rio - Marco Nanini se manifestou sobre a megaoperação policial realizada na última terça (28), no Rio, ao agradecer o público após a apresentação da peça "Traidor", na noite desta sexta-feira (31), no Teatro João Caetano, no Centro. Emocionado, o ator disse que a cidade "não merece viver essa barbárie".
"Esta é uma semana brutal na história do Rio. O combate ao crime se faz com inclusão e não com armas. É com cultura, educação e saúde que vamos vencer a violência", comentou o ator, que em seguida recebeu muitos aplausos da plateia.
"O nosso lindo Rio de Janeiro não merece viver na barbárie. Viva a democracia", concluiu Nanini, que está na turnê pelo Brasil com o espetáculo.
Entenda
Na última terça-feira (28), ocorreu uma megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, Zona Norte do Rio, que terminou com deixou 121 pessoas mortas.