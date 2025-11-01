Gloria Pires aproveita festival ao lado da filha mais velha, CleoReprodução de vídeo / Instagram
Famosos curtem primeiro dia do festival Rock The Mountain
Glorias Pires e as filhas, Cleo, Anttónia e Ana se divertiram juntinhas: 'Showzaço em família', escreveu a veterana nos stories do Instagram
Virginia Fonseca mostra closet compartilhado com Vini Jr.
Influenciadora exibiu um cantinho só dela no lar do jogador
Whindersson Nunes publica foto com novo affair: 'Boa vista'
Comediante apareceu com a modelo Yasmim Cortez durante viagem
Angélica ironiza boato de que fez harmonização facial: 'Fiquei sabendo'
Apresentadora usou o programa 'Angélica Ao Vivo' para desabafar sobre críticas
Vittor Fernando desabafa após ataque no Rio: 'Vi a morte de perto'
O influenciador relatou nas redes sociais os momentos de tensão vividos e agradeceu pelas mensagens de apoio
Heidi Klum revela detalhe misterioso da fantasia de Halloween
Modelo alemã mostrou parte de sua transformação e aumentou a curiosidade sobre o visual completo que exibirá em sua tradicional festa
