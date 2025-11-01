Gloria Pires aproveita festival ao lado da filha mais velha, Cleo - Reprodução de vídeo / Instagram

Gloria Pires aproveita festival ao lado da filha mais velha, CleoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 01/11/2025 09:27

Rio - Vários famosos curtiram o primeiro dia do festival Rock The Mountain , em Itaipava, região serrana do Rio, nesta sexta-feira (31). Através das redes sociais, as personalidades compartilharam registros aproveitando ao lado de amigos e familiares o evento de música.

fotogaleria

A atriz Gloria Pires mostrou que se divertiu acompanhada das filhas, Cleo, Anttónia e Ana. "Showzaço em família", escreveu a veterana nos stories do Instagram, ao publicar um vídeo do momento juntinhas na plateia.

A primogênita, que seguiu os passos da mãe na atuação, é fruto do antigo relacionamento da artista com Fábio Jr. Já as demais - além de Bento - nasceram no casamento atual com Orlando Morais.

Os atores Bruno Fagundes, Marcus Majella e Dudu Azevedo também prestigiaram o festival. Integrante da banda BaianaSystem - que fez parte do line-up -, Alice Carvalho brilhou ao soltar a voz no palco, junto com Russo Passapusso, além dos demais artistas.

O primeiro dia, ainda, contou com apresentações de Samuel Rosa, Capitão Fausto, Don L, L'Imperatrice, Edmilson dos Teclados, Valéria Barcellos e mais.

Rock The Mountain

A edição de 2025 do festival reúne música, diversão, gastronomia vegetariana e sustentabilidade em meio à natureza. O Rock The Mountain também acontecerá neste sábado (1º) e domingo (2), além do próximo final de semana, nos dias 7, 8 e 9.

O line-up estrelado reúne mais artistas, como Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Liniker, Gloria Groove, Capital Inicial, Jorja Smith Chet Faker, BK’, João Gomes, Ana Carolina, Criolo, Pedro Sampaio, Psirico, Zaynara, Fundo de Quintal, Ajuliacosta, Supla, Thiago Pantaleão, Brisa Flow, Joyce Alane, Curumim, Mu540, Catto e Bruna Black.