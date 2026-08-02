Virginia contou sobre procedimento médico realizado por Maria Alice e Maria FlorReprodução/Instagram
A influenciadora contou sobre o procedimento médico em publicação nos Stories do Instagram, "Bom dia! Hoje as Marias fizeram a cirurgia de amígdala e adenoide. Graças a Deus, foi tudo bem, correu como esperado e foi um sucesso”, escreveu.
Ela ainda declarou que irá se manter longe da internet até as filhas receberem a alta hospitalar: “Para acompanhar o pós de perto e dar todo o carinho (do jeito que elas merecem), vou ficar off das redes até a alta médica delas. Nesse tempo, vou tirar tudo só para elas, zero pressa, só querendo ficar grudada mesmo”.
O pai de Maria Alice e de Maria Flor, Zé Felipe, de 28, também compartilhou o comunicado em suas redes sociais.
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