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Leticia Colin curte dia de praia com elenco de 'Quem Ama Cuida'
Celebridades

Leticia Colin curte dia de praia com elenco de 'Quem Ama Cuida'

Atriz divulgou os cliques do momento de lazer no Instagram

I
Isabelle Rosa
Elenco de \'Quem Ama Cuida\' curte dia de praia
Leticia Colin posa ao lado de MC Carol
Chay Suede e Leticia Colin aproveitam dia ensolarado em praia
Leticia Colin posa ao lado de MC Carol
Leticia Colin, Chay Suede e MC Carol se divertem em dia de praia
Gui Ferraz, Mariana Ximenes, MC Carol e Leticia Colin se divertem em dia de praia
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Rio - Atores do elenco de "Quem Ama Cuida", da TV Globo, aproveitaram uma folguinha nas gravações da novela para curtir um dia de praia na Zona Sul do Rio. Intérprete de Adriana na novela, Leticia Colin mostrou registros do momento de lazer em uma publicação feita no Instagram, neste domingo (2). 
Nas imagens, ela aparece se divertindo ao lado de Chay Suede, Mariana Ximenes, MC Carol, Gui Ferraz, Nanda Marques e Júlia Stockler. No local, eles colocaram o papo em dia e pegaram sol. 
LEIA MAIS: Leticia Colin detalha vingança de Adriana em 'Quem Ama Cuida' 
"Sobre o dia em que estive na praia com MC Carol, Tom Jobim e o elenco de uma tal novela de sucesso", escreveu a atriz na legenda. Tatá Werneck, a Brigitte da novela, comentou: "Amo vocês". Tatiana Tiburcio, a Rosa, relatou: "Nossa!!! Por um triz não nos encontramos."
 
 
 
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Um post compartilhado por Leticia Colin (@leticiacolin)


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