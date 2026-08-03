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Leticia Colin curte dia de praia com elenco de 'Quem Ama Cuida'
Atriz divulgou os cliques do momento de lazer no Instagram
Rio - Atores do elenco de "Quem Ama Cuida", da TV Globo, aproveitaram uma folguinha nas gravações da novela para curtir um dia de praia na Zona Sul do Rio. Intérprete de Adriana na novela, Leticia Colin mostrou registros do momento de lazer em uma publicação feita no Instagram, neste domingo (2).
Nas imagens, ela aparece se divertindo ao lado de Chay Suede, Mariana Ximenes, MC Carol, Gui Ferraz, Nanda Marques e Júlia Stockler. No local, eles colocaram o papo em dia e pegaram sol.
"Sobre o dia em que estive na praia com MC Carol, Tom Jobim e o elenco de uma tal novela de sucesso", escreveu a atriz na legenda. Tatá Werneck, a Brigitte da novela, comentou: "Amo vocês". Tatiana Tiburcio, a Rosa, relatou: "Nossa!!! Por um triz não nos encontramos."
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