Vini Jr. em clima de romance com a namorada, Virginia FonsecaReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Antes de retomar os compromissos com o Real Madrid, Vini Jr. compartilhou algumas fotos das férias no Instagram, neste domingo (2). Nas imagens, o craque aparece ao lado da namorada, Virginia Fonseca, dos familiares e amigos, como o rapper Jay-Z, marido de Beyoncé, em momentos de descontração. 
"Família, amigos e férias… Obrigado por tudo!", escreveu na legenda da publicação. Virginia publicou um emoji de coração vermelho nos comentários.
 
 
 
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As férias de Vini Jr. foram marcadas por passeios em um iate luxuoso, viagens e a reconciliação com Virginia Fonseca. Entre os momentos de descontração teve um arraiá intimista na mansão do craque, no Rio, visita ao Cristo Redentor, e uma festa de despedida para o jogador, antes dele retornar à Espanha. 
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Vini Jr. em clima de romance com a namorada, Virginia Fonseca
Vini Jr. publica cliques das férias
Vini Jr. aproveitou os dias de férias ao lado da namorada, Virginia Fonseca
Vini Jr. se diverte com os amigos durante as férias
Vini Jr. aproveitou os dias de férias ao lado de Jay-Z
Vini Jr. surge ao lado de Virginia durante almoço