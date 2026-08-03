Nivea Stelmann comentou repercussão da separação de Marcus Rocha - Reprodução/Instagram

Nivea Stelmann comentou repercussão da separação de Marcus RochaReprodução/Instagram

Publicado 03/08/2026 10:27

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"Sempre fui uma pessoa que sempre falou tudo. Não adianta falar. Tenho 52 anos e, por mais que eu saiba que sou boa de comunicação, de me expressar e de falar o que é a verdade, não adianta. O que eu falo não é o que você aí vai entender. Não adianta ir ao podcast de um amigo especial e conversar com ele três horas", iniciou o desabafo.

A artista destacou o entendimento distorcido da entrevista dada aos amigos. "Vão tirar de lá só o que lhes interessa para virar polêmica. Vão te julgar. Por isso, muitos atores, cantores e famosos odeiam a imprensa e odeiam falar. Agora estou há três dias sem poder entrar na internet e escondendo o celular da minha filha para que ela não sofra mais do que já está sofrendo".

Nivea mencionou as especulações em torno do término do relacionamento. "Daí começam a inventar coisas: 'Ah ela fez greve de sexo. Ele fugiu... A culpa é dela'. Sempre tem uma tendência muito grande em botar a culpa na mulher. Nunca falei que fiz greve de sexo. Isso nunca aconteceu. Eu nunca falei isso. Por que a tristeza vende? Por que ver o outro dilacerado e com o coração sangrando vende? Por que tem que inventar um motivo?", questionou.

Na sequência, ela elogiou o comportamento do ex-marido ao comentar o ponto final no casamento. "Ele mesmo se posicionou. Muito bonito o que ele falou da importância, que vai ser uma mulher sempre importante... Está tudo bem entre a gente. A gente se respeita e é amigo, mas teve uma coisa muito séria, que não necessariamente tem que ser mulher ou outro. Que não necessariamente tem que ser greve".

A atriz revelou, ainda, que não existe possibilidade de reconciliação com Marcus Rocha. "Ninguém quer voltar, nem ele, nem eu. Foi uma decisão nossa e madura. O que eu falei que eu fiquei em choque foi pela rapidez. Acho que foi impulsivo e no pique, sem parar para pensar e ouvir o coração. Foi isso, mas ele está morando em outro lugar. A sempre teve uma postura durante esse casamento de discrição", afirmou.