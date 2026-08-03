Cleo Pires participa do quadro do 'Fantástico' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Cleo Pires participa do quadro do 'Fantástico'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 03/08/2026 09:55

Rio - Cleo Pires participou do quadro 'Pode Perguntar', com entrevistas feitas por profissionais dentro do espectro autista, no "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (2), e falou sobre a reaproximação com o pai, Fábio Jr., após anos de distanciamento. A atriz disse que o cantor teve a 'humildade' de reconhecer alguns pontos importantes para ela.

"Acho difícil a gente dar um conselho, porque a gente nunca sabe qual foi a questão que fez as pessoas se afastarem. Mas eu acho que no meu caso, o meu pai, ele teve a humildade e a sabedoria de reconhecer coisas que pra mim eram importantes que ele reconhecesse. E só a partir daí foi possível uma reaproximação verdadeira, porque senão ia ser só para manter as aparências", afirmou.

"Eu acho que sempre começa por, claro, validar suas dores, validar seus pensamentos, seus sentimentos, mas também entender que a outra pessoa tem várias questões, dificuldades, limitações, e o quanto vale a pena ter aquela pessoa de volta na sua vida. Vai pelo amor e vai pela compaixão, que vai dar tudo certo", complementou.

Cleo também expôs o que mais admirava, quando criança, em Fábio Jr., e Orlando Morais, marido de Gloria Pires desde a década de 1980, fora dos palcos. "Acho que no meu pai Fábio, eu sempre admirei muito a integridade dele, não importa o que acontecesse. Ele sempre me causou essa impressão. E isso sempre foi uma coisa que eu quis alcançar. Eu acho isso muito legal. E no meu pai Orlando, acho que a visão. Ele tem uma visão muito inovadora das coisas, muito livre, amorosa, humana."

Cléo contando um pouquinho do que admira em Fábio e Orlando #PodePerguntar #Fantástico pic.twitter.com/G0j3hlIcEh — TV Globo (@tvglobo) August 3, 2026

Questionada sobre como relação de Gloria e Orlando lhe ajudou na questão de ter os pais separados e a ausência de Fábio Jr, Cleo declarou: "Acho que (Orlando) preencheu muitas lacunas. O meu pai Orlando, ele sempre foi um cara muito amoroso. Eu acho que a linguagem de amor dele é atos de serviço. Ele não é muito de pegar, de abraçar, beijar. Ele é aquele cara que você não tem dúvida de que ele te ama, quando ele te ama. E acho que me mostrou também que existem homens legais."

Cléo conta um pouquinho de como a relação de sua mãe com Orlando à ajudou a lidar com a separação dos pais #PodePerguntar #Fantástico pic.twitter.com/UHKJMTCaBj — TV Globo (@tvglobo) August 3, 2026