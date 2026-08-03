Deborah Secco refletiu sobre críticas após entrevista com o noivo Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Deborah Secco, de 46 anos, gravou um vídeo no domingo (2) refletindo após uma entrevista junto do noivo, Dudu Borges, viralizar e gerar críticas nas redes sociais. Na ocasião, a atriz revelou um pedido do produtor musical para manter o início do romance longe dos holofotes. 
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Deborah Secco é noiva do produtor musical Dudu Borges - Reprodução/Instagram
Deborah Secco - Reprodução/Instagram
Deborah Secco refletiu sobre críticas após entrevista com o noivo - Reprodução/Instagram
"A melhor coisa que o tempo me roubou foi a vontade de provar que eu tô certa. A gente gasta uma energia absurda, né? A pessoa distorce o que você fala, julga as suas escolhas, e você fica ali desesperado, mandando textão pra tentar se explicar, a mente ferve, o coração aperta, a paz vai pro ralo", afirmou. 
A artista explicou o motivo de não rebater os julgamentos sobre as decisões que toma na vida. "A vida me fez enxergar uma coisa muito óbvia, que quem te ama de verdade não precisa da sua defesa. Quem faz questão de te ver como o vilão da história não vai mudar de ideia nem se você desenhar. Então ficar calado não é engolir sapo, é poupar a alma". 
Por fim, Deborah Secco disse que optou por defender a própria tranquilidade. "E eu entendi que a minha paz é um artigo de luxo caro demais pra ser gasto em discussões que não vão levar a lugar nenhum. Então hoje, quando alguém me entende mal, de propósito ou não, eu balanço a minha cabeça, dou um sorriso e sigo o meu caminho. Eu deixei a obrigação de ter razão para quem não quer ter paz", concluiu. 