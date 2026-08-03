Sérgio Mallandro faz revelações sexuais durante podcast - Reprodução de vídeo

Sérgio Mallandro faz revelações sexuais durante podcastReprodução de vídeo

Publicado 03/08/2026 11:45

Rio - Sérgio Mallandro, de 70 anos, abriu o jogo sobre a vida íntima e revelou alguns locais inusitados onde já fez sexo durante o podcast "Papagaio Falante". O apresentador surpreendeu a convidada, a atriz Nivea Stelmann, ao contar que já teve experiências íntimas em um cemitério e em cima de um cavalo.

Nivea quis saber se a transa em cima do cavalo havia sido com Mary Mallandro, que foi casada com Sérgio na década de 1980. Os dois ficaram juntos por cinco anos e tiveram um filho, Sérgio Tadeu. "Foi contigo, Mary?", questionou. "Não, comigo foi no cemitério", respondeu. "Foi rápido", lembrou Sérgio.

Ele, então, deu mais detalhes da aventura sexual e do processo de conquista de Mary: "Tinha um amigo que era coveiro e trabalhava no cemitério. Eu não tinha dinheiro para ir ao motel, nem nada... Eu estava duro. Era garoto. Eu falava para o meu amigo que trabalhava lá: 'Separa as rosas que vou dar para uma gata que estou gostando'". Mary confirmou: "Ele roubava flores no cemitério para me dar."

Ela só descobriu a origem das flores após uma gafe em uma das entregas. "Eu já estava me apaixonando. Todo dia flores, flores, flores... Até que um dia, eu li: 'Saudades eternas, família Peixoto'. Aí, eu vi que ele roubava as flores do cemitério", contou. "É, o coveiro mandou com a faixa. Ele vacilou", explicou Mallandro.



Nivea, então, perguntou aos dois como foi transar no cemitério. "Foi na catacumba de alguém?", perguntou a atriz. "Não, foi na saída. Tinha um lugarzinho reservado. A gente fez em pé."

Confira: