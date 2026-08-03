Ariana Grande dá pausa na carreira após críticas à aparência - Reprodução/Instagram

Ariana Grande dá pausa na carreira após críticas à aparênciaReprodução/Instagram

Publicado 03/08/2026 16:45 | Atualizado 03/08/2026 16:47

Rio - Ariana Grande vai dar uma pausa na carreira após encerrar a turnê Eternal Sunshine. A informação foi confirmada pelo representante da cantora à revista People, que explicou que a decisão foi tomada para que a artista possa cuidar da saúde e aproveitar um período longe da exposição pública.

O último show da turnê está marcado para 1º de setembro, em Londres. Depois disso, Ariana pretende diminuir os compromissos profissionais e as aparições públicas. "Ariana vai se afastar da exposição pública depois de concluir a turnê Eternal Sunshine", afirmou o representante.

Segundo ele, a cantora tem enfrentado uma pressão constante por causa de comentários sobre sua aparência física, focando em sua magreza, especialmente após o lançamento do clipe de Petal, faixa do álbum lançado em 31 de julho. "Ela está ansiosa para terminar a turnê com chave de ouro, com saúde e felicidade e, em seguida, fazer uma pausa mais do que merecida de trabalhos e aparições públicas, que têm gerado um escrutínio constante e interminável", disse.

Apesar das críticas, a equipe da artista destacou que Ariana tem recebido apoio dos fãs durante a turnê. Nas redes sociais, uma campanha em defesa da cantora chegou a figurar entre os assuntos mais comentados. "Esta turnê tem sido uma experiência linda para ela. Ela ama seus fãs e adorou cada minuto dessa turnê", afirmou o representante.

Uma fonte próxima à cantora também garantiu que Ariana está bem de saúde e apta a cumprir a intensa agenda de apresentações. "Ela faz um show que exige muito esforço físico e envolve um grande preparo atlético. Ela se apresenta em alto nível, com saúde e sucesso, noite após noite", declarou.

