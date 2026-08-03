Lumena Aleluia diz que pornografia não é ameaça aos relacionamentos - Divulgação

Lumena Aleluia diz que pornografia não é ameaça aos relacionamentosDivulgação

Publicado 03/08/2026 15:48

Rio - Lumena Aleluia acredita que o consumo de pornografia não é, por si só, um fator capaz de prejudicar um relacionamento. Ex-BBB, psicóloga e criadora de conteúdo adulto, ela defendeu que a forma como o casal lida com o tema é mais importante do que o conteúdo em si.

A declaração foi dada após a repercussão de um vídeo publicado por Eliezer, no qual o também ex-BBB comentou o aumento de relatos de pessoas que afirmam que o consumo de pornografia afetou a vida sexual e o casamento.

Lumena afirmou que a confiança e o diálogo são fundamentais para definir os limites de cada relação. "Quando existe confiança e as duas pessoas entendem os limites e os acordos daquele relacionamento, acho que o conteúdo adulto não precisa ser um problema", disse.

Na avaliação da psicóloga, o consumo de conteúdo +18 pode até fazer parte da vivência do casal, desde que haja respeito mútuo.

"Inclusive, pode ser uma forma de explorar a sexualidade com mais liberdade. O problema, para mim, não está necessariamente no conteúdo, mas na falta de diálogo, de respeito e de acordos", completou.

Lumena também falou sobre sua atuação como criadora de conteúdo adulto e afirmou que estabelece limites claros para o que decide produzir.

"Cada criador precisa entender o que aceita produzir e compartilhar. Eu preciso estar confortável e de acordo com o que estou fazendo. Não existe conteúdo que valha a pena se eu precisar passar por cima dos meus próprios limites. A liberdade também está em poder dizer não", concluiu.