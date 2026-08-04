Nanda Costa explica fotos de biquíni após anos com vergonha do corpoReprodução/Instagram
"Estou realmente em um relacionamento sério com ser feliz. Postei fotos de biquíni ontem. Fiquei muito tempo me escondendo, desde criança. Eu tinha mil questões. Deixava de ir à praia, e isso me acompanhou por muito tempo. Toda vez que eu tinha que gravar cena usando biquíni, eu sofria", afirmou.
Prestes a completar 40 anos, Nanda disse que adotou diferentes dietas ao longo da vida e chegou a deixar de comer na tentativa de se sentir mais confortável com o corpo. Hoje, segundo ela, a prioridade é preservar a própria liberdade e o bem-estar.
"Deixava de comer e fiz todas as dietas loucas. Hoje em dia, o meu compromisso com a minha liberdade, bem-estar e felicidade está cada vez mais sério. Eu já venho fazendo isso: me escolhendo há muito tempo, escolhendo ser quem eu sou, novos ciclos, experimentando e recomeçando", contou.
A atriz também explicou que as imagens representaram uma conquista pessoal. "Ontem, eu estava justamente celebrando a liberdade de estar usando biquíni, de estar me sentindo gata e uma grande de uma gostosa", declarou.
Nanda revelou ainda que as fotos foram feitas por uma pessoa a quem chamou de "minha gata". Segundo ela, os elogios ajudaram na decisão de compartilhar os registros. "Não só usei o biquíni, que, em um primeiro momento, eu falei: 'não vou usar'. Usei, fui fotografada pela minha gata, que falou: 'Você está uma gostosa'. Eu vi e falei: 'eu realmente estou uma gostosa'. Preciso falar mais alguma coisa?", perguntou.
Na sequência, outra mulher respondeu ao fundo: "Que você é uma gata, uma gostosa e que você vai ficar de biquíni para sempre".
Nanda também falou sobre críticas e julgamentos relacionados à aparência e às escolhas pessoais. "Julgamento sempre vai ter. 'Ah, porque fez isso, porque não sei o quê, porque foi rápido demais, porque está grande, porque está pequeno, porque está feio, porque não tem corpo para usar isso...' Não vai mudar nada. O que vai mudar é a forma como a gente se sente, como a gente escolhe viver", disse.
"Ser feliz dá um trabalho do caramba. Não é fácil. É uma escolha diária e uma hora você está feliz e na outra não está. Então, vamos celebrar enquanto a gente está feliz. Não é um vídeo sobre positividade tóxica. Isso é sobre conquista e compromisso com a felicidade. Escolham-se e sejam felizes, de biquíni ou não", completou.
A atriz foi vista recentemente com Emilie Rey, que publicou fotos de biquíni e registros de Nanda nas redes sociais. Na legenda, escreveu: "Saudade é azar de quem teve muita sorte". Nanda respondeu: "Sorte tenho eu".
Os rumores sobre uma aproximação entre as duas começaram em maio de 2026, depois que elas compartilharam registros nos mesmos locais e trocaram mensagens carinhosas na internet. Nanda não confirmou um novo relacionamento desde o fim do casamento com Lan Lanh. As duas se separaram em fevereiro de 2026, depois de 12 anos de união, e são mães das gêmeas Kim e Tiê.
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