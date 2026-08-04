Nanda Costa explica fotos de biquíni após anos com vergonha do corpoReprodução/Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Nanda Costa, de 39 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (3), para falar sobre a relação com o próprio corpo e explicou por que decidiu publicar fotos de biquíni. A atriz contou que passou anos com vergonha da aparência, evitou praias e sofreu ao gravar cenas com esse tipo de roupa.

"Estou realmente em um relacionamento sério com ser feliz. Postei fotos de biquíni ontem. Fiquei muito tempo me escondendo, desde criança. Eu tinha mil questões. Deixava de ir à praia, e isso me acompanhou por muito tempo. Toda vez que eu tinha que gravar cena usando biquíni, eu sofria", afirmou.

Prestes a completar 40 anos, Nanda disse que adotou diferentes dietas ao longo da vida e chegou a deixar de comer na tentativa de se sentir mais confortável com o corpo. Hoje, segundo ela, a prioridade é preservar a própria liberdade e o bem-estar.

"Deixava de comer e fiz todas as dietas loucas. Hoje em dia, o meu compromisso com a minha liberdade, bem-estar e felicidade está cada vez mais sério. Eu já venho fazendo isso: me escolhendo há muito tempo, escolhendo ser quem eu sou, novos ciclos, experimentando e recomeçando", contou.

A atriz também explicou que as imagens representaram uma conquista pessoal. "Ontem, eu estava justamente celebrando a liberdade de estar usando biquíni, de estar me sentindo gata e uma grande de uma gostosa", declarou.

Nanda revelou ainda que as fotos foram feitas por uma pessoa a quem chamou de "minha gata". Segundo ela, os elogios ajudaram na decisão de compartilhar os registros. "Não só usei o biquíni, que, em um primeiro momento, eu falei: 'não vou usar'. Usei, fui fotografada pela minha gata, que falou: 'Você está uma gostosa'. Eu vi e falei: 'eu realmente estou uma gostosa'. Preciso falar mais alguma coisa?", perguntou.

Na sequência, outra mulher respondeu ao fundo: "Que você é uma gata, uma gostosa e que você vai ficar de biquíni para sempre".

Nanda também falou sobre críticas e julgamentos relacionados à aparência e às escolhas pessoais. "Julgamento sempre vai ter. 'Ah, porque fez isso, porque não sei o quê, porque foi rápido demais, porque está grande, porque está pequeno, porque está feio, porque não tem corpo para usar isso...' Não vai mudar nada. O que vai mudar é a forma como a gente se sente, como a gente escolhe viver", disse.

"Ser feliz dá um trabalho do caramba. Não é fácil. É uma escolha diária e uma hora você está feliz e na outra não está. Então, vamos celebrar enquanto a gente está feliz. Não é um vídeo sobre positividade tóxica. Isso é sobre conquista e compromisso com a felicidade. Escolham-se e sejam felizes, de biquíni ou não", completou.

A atriz foi vista recentemente com Emilie Rey, que publicou fotos de biquíni e registros de Nanda nas redes sociais. Na legenda, escreveu: "Saudade é azar de quem teve muita sorte". Nanda respondeu: "Sorte tenho eu".

Os rumores sobre uma aproximação entre as duas começaram em maio de 2026, depois que elas compartilharam registros nos mesmos locais e trocaram mensagens carinhosas na internet. Nanda não confirmou um novo relacionamento desde o fim do casamento com Lan Lanh. As duas se separaram em fevereiro de 2026, depois de 12 anos de união, e são mães das gêmeas Kim e Tiê.