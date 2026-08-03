De vestido vazado, Bruna Griphao exibe marquinha de bronzeado na Grécia - Reprodução Instagram

De vestido vazado, Bruna Griphao exibe marquinha de bronzeado na GréciaReprodução Instagram

Publicado 03/08/2026 21:49 | Atualizado 03/08/2026 21:52



Rio - Bruna Griphao segue aproveitando as férias na Grécia. Nesta segunda-feira (3), a atriz publicou novas fotos da temporada em Mykonos e chamou a atenção pelo vestido transparente escolhido para um passeio pela ilha.

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O modelo, com recortes e decote, evidenciou o bronzeado da artista, que aparece em diferentes cenários do destino turístico. Em algumas imagens, Bruna também mostrou detalhes do look.



Os registros renderam centenas de comentários de fãs. "Deusa", escreveu uma seguidora. "Perfeita", comentou outra. "Não sei quem está mais lindo: você ou esse vestido", brincou uma internauta. Houve ainda quem elogiasse o bronzeado da atriz.



Com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, Bruna tem usado as redes sociais para dividir momentos da viagem e mostrar um pouco da rotina de descanso na Europa.