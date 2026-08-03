De vestido vazado, Bruna Griphao exibe marquinha de bronzeado na GréciaReprodução Instagram
O modelo, com recortes e decote, evidenciou o bronzeado da artista, que aparece em diferentes cenários do destino turístico. Em algumas imagens, Bruna também mostrou detalhes do look.
Os registros renderam centenas de comentários de fãs. "Deusa", escreveu uma seguidora. "Perfeita", comentou outra. "Não sei quem está mais lindo: você ou esse vestido", brincou uma internauta. Houve ainda quem elogiasse o bronzeado da atriz.
Com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, Bruna tem usado as redes sociais para dividir momentos da viagem e mostrar um pouco da rotina de descanso na Europa.
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