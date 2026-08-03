Paula Fernandes treina de biquíni - Reprodução Instagram

Paula Fernandes treina de biquíniReprodução Instagram

Publicado 03/08/2026 18:59

Rio - Paula Fernandes usou as redes sociais, nesta segunda-feira (3), para compartilhar um vídeo em que aparece treinando de biquíni à beira-mar. Na publicação, a cantora aproveitou para fazer uma reflexão sobre sua trajetória, o momento atual da vida e a importância de cuidar de si mesma. Assista:





Ao acompanhar as imagens, a sertaneja relembrou os desafios que enfrentou desde o início da carreira e contou que precisou amadurecer cedo para conquistar seu espaço na música.



"Sempre me pego refletindo sobre a minha existência como mulher. Comecei a trabalhar cedo demais, assumi responsabilidades grandes demais e me tornei uma pequena adulta, pulando fases tão importantes da infância e da adolescência", escreveu.



A artista afirmou que, depois de anos dedicados à carreira, vive uma fase em que busca equilibrar o trabalho com o bem-estar e o autocuidado.



"Conquistei minha independência e, finalmente, vivo o equilíbrio que sempre busquei entre a vida nos palcos e a que esperei tanto para experimentar: aquela que me permite cuidar de mim, desacelerar, respirar, estudar e descobrir os sabores do acaso", declarou.



Paula encerrou a mensagem destacando que ainda tem muitos sonhos pela frente. "Essa aí sou eu me cuidando, me amando e exercendo todos os dias o papel principal da minha própria história", concluiu.



A publicação foi feita poucos dias depois de a cantora confirmar o fim do relacionamento com o piloto Daniel Pereira. Os dois assumiram o romance em maio e terminaram o namoro em julho.