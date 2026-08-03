Gilberto Gil fica preso em elevador e é resgatado pelos BombeirosReprodução Instagram
Gilberto Gil fica preso em elevador e é resgatado pelos Bombeiros
Cantor não conseguiu chegar à estreia do espetáculo 'Tarsila, a brasileira', no Teatro Municipal do Rio, após o incidente
Gilberto Gil fica preso em elevador e é resgatado pelos Bombeiros
Cantor não conseguiu chegar à estreia do espetáculo 'Tarsila, a brasileira', no Teatro Municipal do Rio, após o incidente
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