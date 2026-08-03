Gilberto Gil fica preso em elevador e é resgatado pelos BombeirosReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Gilberto Gil passou por um imprevisto na noite do último domingo (2). O cantor ficou preso no elevador do prédio onde mora, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, e precisou ser resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros.
O episódio foi informado pela equipe do artista nas redes sociais. Em tom bem-humorado, a publicação tranquilizou os fãs e agradeceu a atuação dos militares.
"A #EquipeGil quer saber: quem nunca ficou preso no elevador? Hoje foi a vez de seu Gilberto. Já tá tudo certo e agradecemos aos profissionais do Corpo de Bombeiros pela agilidade e cuidado durante toda a ocorrência. Boa semana a todos", diz a mensagem.
Por causa do incidente, Gilberto Gil não conseguiu comparecer à estreia do espetáculo Tarsila, a brasileira, realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde era esperado entre os convidados.