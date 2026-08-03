Madson é o novo reforço do NovorizontinoDivulgação/Novorizontino
O atleta é o primeiro reforço da equipe nesta janela do meio do ano. O lateral brigará por posição com Alvariño e Jhilmar Lora e chega para substituir o colombiano Castrillón, que deixou o Novorizontino na semana passada, após sete meses no clube.
Pelo Sport, Madson disputou 16 partidas em 2026, entre a Série B e a Copa do Nordeste, e marcou um gol.
Revelado pelo Bahia, Madson estreou como profissional em 2011. Além do clube baiano, defendeu ABC, Grêmio, Santos, Athletico-PR, Sport e Vasco.
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