Madson é o novo reforço do NovorizontinoDivulgação/Novorizontino

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Marcus Vinicius Balbino
Rio - O Novorizontino oficializou, nesta segunda-feira (3), a contratação de Madson, lateral-direito que tem passagem pelo Vasco. O jogador de 34 anos, que deixou o Sport recentemente, chega para reforçar o time do interior paulista na Série B do Brasileirão.

O atleta é o primeiro reforço da equipe nesta janela do meio do ano. O lateral brigará por posição com Alvariño e Jhilmar Lora e chega para substituir o colombiano Castrillón, que deixou o Novorizontino na semana passada, após sete meses no clube.
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Pelo Sport, Madson disputou 16 partidas em 2026, entre a Série B e a Copa do Nordeste, e marcou um gol.

Revelado pelo Bahia, Madson estreou como profissional em 2011. Além do clube baiano, defendeu ABC, Grêmio, Santos, Athletico-PR, Sport e Vasco.
*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de João Alexandre Borges