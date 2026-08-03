Allan Nascimento tinha 34 anosDivulgação / UFC
Morre o lutador brasileiro Allan 'Puro Osso'
UFC informou que ele foi encontrado 'após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia'; óbito foi declarado no local
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Rayssa Leal celebra retorno da SLS ao Rio: 'Energia é incrivel'
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Oposição a Infantino planeja boicotes e torneios paralelos, diz jornal
Segundo 'The Times', o plano dos opositores é anular a atual cúpula da Fifa; presidente tem sido pressionado a deixar o cargo
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