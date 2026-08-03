Allan Nascimento tinha 34 anos - Divulgação / UFC

Allan Nascimento tinha 34 anosDivulgação / UFC

Publicado 03/08/2026 20:32 | Atualizado 03/08/2026 20:36

Morreu, nesta segunda-feira, aos 34 anos, Allan Nascimento, conhecido nas lutas por "Puro Osso". O lutador peso-mosca (57 quilos), do UFC , foi encontrado morto.

"Na manhã desta segunda-feira, 3 de agosto, nosso amado lutador peso-mosca, Allan Nascimento, foi encontrado irresponsivo após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia. Apesar dos esforços da equipe médica que prestou o atendimento, o óbito foi declarado no local", informou o UFC em suas redes sociais.

Allan, que fazia parte da equipe 'Chute Boxe Diego Lima', era dono de técnica destacada jiu-jítsu e seu estilo aguerrido agradava aos fãs das artes marciais mistas.

Em sua carreira, Allan disputou 29 lutas, com 22 vitórias (15 por finalização) e foi derrotado em sete oportunidades.

"Hoje perdi um irmão que a luta me deu. Obrigado por sempre estar junto, por dividir o tatame. Só tenho gratidão por ter você ao meu lado nos treinos, nos córners e nas resenhas. Te amo moleque você era f.... Nem consigo acreditar, você vai deixar muitas saudades", escreveu nas redes sociais Charles Do Bronx, um dos maiores nomes do UFC na atualidade.