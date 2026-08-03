Vasco e Fluminense se enfrentaram pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil - Lucas Merçon/Fluminense

Vasco e Fluminense se enfrentaram pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do BrasilLucas Merçon/Fluminense

Publicado 03/08/2026 18:00

Rio - O clássico entre Vasco e Fluminense registrou a maior audiência da TV aberta nas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo disputado no último sábado (1), no Maracanã, alcançou 19 pontos de audiência à Globo no Rio de Janeiro e teve teve 37% de participação, segundo os dados da Kantar Ibope Media.

Única partida realizada na data e na faixa de 17h30 às 19h23 (horário de Brasília), a medição também marcou 13 pontos de audiência, com 26% de participação, na Grande São Paulo. O clássico entre Vasco e Fluminense também contou com transmissões da Amazon Prime Video, Sportv, Premiere e Globoplay.

Já no último domingo (2), a vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza por 3 a 0 rendeu 13 pontos de audiência e 27% de participação à Globo na Grande São Paulo. No Rio de Janeiro, a mesma partida registrou 12 pontos de audiência e também 27% de participação.

Fluminense e Vasco voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O vencedor do confronto avança às quartas de final da competição. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.