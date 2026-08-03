Craque Neto no programa 'Os Donos da Bola' desta segunda-feira (3)Reprodução/Band

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João Vitor Cravo
São Paulo - Apresentador e ex-jogador, o Craque Neto parece estar animado para o leilão beneficente de Neymar, a ser realizado na noite desta segunda-feira (3). Durante a tarde, o ídolo do Corinthians revelou a experiência na qual pretende dar lance no evento.
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"Eu vou tentar arrematar dois dias na casa do Neymar em Mangaratiba. Eu vou tentar. Tem um parceiro meu que vai bancar eu. Porque eu tô meio quebrado. Acho que é R$ 500 mil (lance mínimo). Eu vou dar o lance", disse Neto, no programa "Os Donos da Bola", da "Band".
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O passeio faz parte da lista de itens e experiências que serão leiloados pelo camisa 10 do Santos, em nome do Instituto Neymar Jr. A finalidade do evento é arrecadar fundos para futuros investimentos na organização, que cuida de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.
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A revelação de Neto arrancou risadas no programa e nas redes sociais, pois ele costuma detonar o atleta durante edições do programa. Inclusive, no mês de julho, o apresentador se envolveu em troca de farpas pública com Neymar, que até o chamou de "otário".

Veja fala de Neto sobre seu lance no leilão

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza