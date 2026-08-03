Craque Neto no programa 'Os Donos da Bola' desta segunda-feira (3) - Reprodução/Band

Craque Neto no programa 'Os Donos da Bola' desta segunda-feira (3)Reprodução/Band

Publicado 03/08/2026 17:56 | Atualizado 03/08/2026 17:56

São Paulo - Apresentador e ex-jogador, o Craque Neto parece estar animado para o leilão beneficente de Neymar , a ser realizado na noite desta segunda-feira (3). Durante a tarde, o ídolo do Corinthians revelou a experiência na qual pretende dar lance no evento.

"Eu vou tentar arrematar dois dias na casa do Neymar em Mangaratiba. Eu vou tentar. Tem um parceiro meu que vai bancar eu. Porque eu tô meio quebrado. Acho que é R$ 500 mil (lance mínimo). Eu vou dar o lance", disse Neto, no programa "Os Donos da Bola", da "Band".



O passeio faz parte da lista de itens e experiências que serão leiloados pelo camisa 10 do Santos, em nome do Instituto Neymar Jr. A finalidade do evento é arrecadar fundos para futuros investimentos na organização, que cuida de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Veja fala de Neto sobre seu lance no leilão

SE ISSO ACONTECER TEREMOS O MAIOR PLOT TWIST DA HISTÓRIA DO FUTEBOL BRASILEIRO pic.twitter.com/Qo975VxOxK — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) August 3, 2026

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza