Marquinhos Xavier é o técnico da seleção brasileira de futsalLeto Ribas/CBF
Treinador valoriza marca à frente da seleção brasileira de futsal
Marquinhos Xavier soma 107 vitórias no comando da Amarelinha; a Copa do Mundo de 2024 está entre os títulos que conquistou
Neto revela lance que dará em leilão: 'Dois dias na casa do Neymar'
Apresentador expôs o desejo de arrematar um fim de semana na mansão do craque do Santos em Mangaratiba, no Rio de Janeiro
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Jogador, de 20 anos, defende o Shakhtar Donetsk e anotou três gols na estreia do Campeonato Ucraniano; Tricolor vive escassez de gols
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Brasileiro, de 22 anos, foi contratado pelo Manchester United, em julho de 2026, por 56 milhões de euros (cerca R$ 329 de milhões)
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