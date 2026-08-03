Marquinhos Xavier é o técnico da seleção brasileira de futsal - Leto Ribas/CBF

Marquinhos Xavier é o técnico da seleção brasileira de futsalLeto Ribas/CBF

Publicado 03/08/2026 17:43 | Atualizado 03/08/2026 17:58

Marquinhos Xavier completou nove anos à frente da seleção brasileira de futsal . O treinador valorizou a trajetória à frente da Amarelinha e também abordou seu papel além das quatro linhas.

"Eu recebi muito mais do que eu merecia nessa vida. Eu sempre tive esse sonho, mas eu não imaginava que pudesse durar tanto tempo. Gratidão, porque muita gente me ajudou a chegar até aqui, me ajudaram a vencer e a permanecer", destacou Marquinhos Xavier, ao site da CBF.

"Há muito tempo não me sinto apenas o treinador da Seleção. Eu me considero um embaixador desse esporte e exerço muito mais essa função do que a minha função principal. Isso me permite ajudar, inspirar e motivar muitas pessoas. As pessoas querem estar ao lado do treinador da Seleção e eu tenho ido ao encontro delas", afirmou o treinador.

Ele foi anunciado como técnico da seleção brasileira de futsal no fim de julho de 2017. De lá para cá, conforme os números divulgados pela CBF, Marquinhos Xavier soma 107 vitórias, nove empates e oito derrotas.

A Copa do Mundo de futsal de 2024 está entre os títulos que conquistou à frente da Seleção.