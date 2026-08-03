Hansi Flick é técnico do Barcelona - AFP

Hansi Flick é técnico do BarcelonaAFP

Publicado 03/08/2026 16:15

O técnico do Barcelona , Hansi Flick, declarou nesta segunda-feira (3) que o time blaugrana precisa fazer algo para reforçar o ataque após as saídas de Robert Lewandowski e Marcus Rashford. Porém, o Barça também precisa aguardar para ver o que acontece com Ferran Torres.

"Tenho total confiança no (diretor esportivo) Deco. Sabemos que precisamos fazer algo", disse o treinador alemão aos repórteres após um jogo-treino interno em St. George's Park, na Inglaterra, onde o clube realizou um período de concentração de pré-temporada.

O Barça apresentou uma oferta pelo atacante do Atlético de Madrid e da Argentina, Julián Álvarez, a qual os rojiblancos rejeitaram. O clube catalão ofereceu 100 milhões de euros (cerca de R$ 587 milhões), mas os rivais da capital espanhola recusaram.

"Também depende do que acontecer com Ferran (Torres)", disse o técnico alemão do Barça à imprensa. O jogador da seleção espanhola, que marcou o gol da vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026, tem mais um ano de contrato com o Barcelona.



Segundo a imprensa espanhola, vários clubes europeus poderiam estar interessados em Ferran Torres, incluindo o Paris Saint-Germain, comandado pelo ex-técnico da seleção espanhola Luis Enrique. O Barcelona, no entanto, ainda não recebeu nenhuma proposta oficial.

Neste verão europeu, o Barcelona contratou Anthony Gordon e Karim Adeyemi, além do jovem belga Jesse Bisiwu, que deve dividir seu tempo entre a equipe principal e o time B. Flick reconheceu que os dois primeiros poderiam ser escalados no centro do ataque.

"Gordon e Adeyemi podem jogar pelas pontas e como camisas 9, então, na verdade, temos muitas opções", acrescentou Flick, observando que o jovem astro espanhol Lamine Yamal também é capaz de desempenhar essa função.