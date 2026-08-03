Apresentação do Neymar no PSG - ReproduçãoX @PSG_inside

Apresentação do Neymar no PSGReproduçãoX @PSG_inside

Publicado 03/08/2026 15:31

Rio - Há exatos nove anos, o brasileiro, Neymar era contratado pelo Paris Saint-Germain, da França, após quatro temporadas pelo Barcelona. Nas redes sociais, os usuários lembram do momento com certa tristeza, pois consideram esse momento como o maior do erro de gestão da carreira do jogador.

Il y a 9 ans.



En 2017, @neymarjr rejoignait les Rouge et Bleu. pic.twitter.com/VnmAYIQylo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 3, 2026

Na época, grande parte dos torcedores brasileiros concordaram com a decisão, mesmo que arriscada, de sair de um clube que já estava encaixado e com o melhor ataque do mundo. A ideia era se tornar o protagonista único de uma equipe, e enfim, sair da sombra de seu companheiro de equipe, Lionel Messi.

"A pior decisão da vida do nosso menino. Mas, foram anos mágicos." disse um usuário por meio do "X", o antigo Twitter. Outro reforçou o pensamento: "Uma das piores decisões da história do futebol, deveria ter ficado no Barcelona e conquistado muito mais", afirmou.

O PSG pagou 222 milhões de euros (cerca de R$ 812 milhões na cotação da época) pela contratação de Neymar. O atacante é até hoje dono do recorde de uma transferência na história do futebol. Durante a passagem pelo clube francês, foram 118 gols e 71 assistências em 73 jogos.

Além disso, Neymar conquistou cinco títulos do Campeonato Francês, três Copas da França e o vice da Liga dos Campeões na temporada 2020/21. Na época, foi a melhor campanha da história do time francês na competição, sendo superado pelo bicampeonato das últimas duas temporadas.

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*Reportagem do estágio João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza