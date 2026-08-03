Apresentação do Neymar no PSGReproduçãoX @PSG_inside
Il y a 9 ans.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 3, 2026
En 2017, @neymarjr rejoignait les Rouge et Bleu. pic.twitter.com/VnmAYIQylo
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Apresentação do Neymar no PSGReproduçãoX @PSG_inside
Il y a 9 ans.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 3, 2026
En 2017, @neymarjr rejoignait les Rouge et Bleu. pic.twitter.com/VnmAYIQylo
PSG relembra acerto com Neymar e torcedores lamentam: 'Pior decisão'
Clube francês pagou 222 milhões de euros (cerca de R$ 812 milhões na época), a maior contratação da história do futebol
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Atacante, de 26 anos, teve passagens por clubes importantes como Boca Juniors e Inter de Milão; atleta tem 23 jogos, cinco gols e três assistências na atual temporada
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