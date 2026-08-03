Yan Diomandé em ação no duelo entre Costa do Marfim e Equador, na Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Yan Diomandé em ação no duelo entre Costa do Marfim e Equador, na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 03/08/2026 15:16 | Atualizado 03/08/2026 19:01





A negociação foi conduzida diretamente com a Roc Nation, que também administra as carreiras de Vini Jr e Endrick. No entanto, a Maxidel Management, antiga gestora do marfinense, alega que ainda detém direitos sobre a representação do jogador e reivindica participação financeira na transferência.

Espanha - O Real Madrid ainda não oficializou a contratação de Yan Diomande, do RB Leipzig, apesar de já ter um acordo encaminhado com o clube alemão. Segundo informações do jornal espanhol 'Marca', o principal entrave é uma disputa envolvendo a antiga empresa que representava o atacante e a Roc Nation, agência ligada ao rapper Jay-Z e atual responsável por sua carreira.A negociação foi conduzida diretamente com a Roc Nation, que também administra as carreiras de Vini Jr e Endrick. No entanto, a Maxidel Management, antiga gestora do marfinense, alega que ainda detém direitos sobre a representação do jogador e reivindica participação financeira na transferência.





Enquanto tenta solucionar o impasse para concluir a contratação de Diomande, o Real Madrid também negocia a renovação de Vini Jr, O conflito, porém, vai além das duas empresas. Outras partes também afirmam ter participação em contratos assinados durante a formação do atacante, incluindo o ex-agente Dez Bamba e a empresa Rainbow. Os diferentes vínculos de representação originaram uma disputa jurídica.Enquanto tenta solucionar o impasse para concluir a contratação de Diomande, o Real Madrid também negocia a renovação de Vini Jr, que se reapresentou ao clube nesta segunda-feira (3) . Caso não haja acordo, a diretoria avalia negociar o brasileiro, já que ele poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Theo Faria