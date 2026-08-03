Jadon Sancho está sem clube após terminar o contrato com o Manchester United - AFP

Jadon Sancho está sem clube após terminar o contrato com o Manchester UnitedAFP

Publicado 03/08/2026 15:30 | Atualizado 03/08/2026 16:14

Rio - Uma das grandes revelações do futebol inglês na última década, o atacante Jadon Sancho está sem clube. O jogador, de 26 anos, tem realizado atividades nas dependências do Flixton FC, time da 10ª divisão inglesa, para manter a forma física enquanto aguarda por propostas.

Jadon Sancho está livre no mercado após terminar o contrato com o Manchester United. Revelado no Manchester City e com passagens pelas seleções de base, o atacante ganhou projeção internacional no Borussia Dortmund, da Alemanha, quando entrou na mira dos Red Devils.

O Manchester United pagou 73 milhões de libras (mais de R$ 521 milhões) para contratar o atacante junto ao clube alemão, mas ele não correspondeu às expectativas. Ao todo, disputou 83 jogos, marcou 12 gols, deu seis assistências e se despediu sem deixar saudades em Old Trafford.

Nas últimas semanas, Jadon Sancho chegou a ser especulado no Atlético de Madrid, da Espanha, mas as conversas não avançaram. Durante a passagem pelo Manchester United, chegou a ser emprestado para o Borussia Dortmund, mas não conseguiu recuperar o mesmo nível de outras temporadas.