Jadon Sancho está sem clube após terminar o contrato com o Manchester UnitedAFP
Sem clube, promessa inglesa treina em time da 10ª divisão da Inglaterra
Jadon Sancho está livre no mercado após encerrar o vínculo com o Manchester United
Varela faz balanço da trajetória no Flamengo: 'Estou muito feliz aqui'
Uruguaio completou quatro anos no clube recentemente; ele também analisou como a vida mudou desde então
Flamengo recusa devolução e Viña seguirá afastado no River Plate
Clube argentino não quer escalar o lateral-esquerdo, emprestado pelo Rubro-Negro, para evitar obrigação de compra
Fluminense x Vasco terá outro árbitro de Copa do Mundo
Após empate em 0 a 0 no jogo de ida das oitavas de final, Tricolor e Cruz-Maltino jogam na quarta feira (5), no Maracanã, em busca de uma vaga nas quartas
PSG relembra acerto com Neymar e torcedores lamentam: 'Pior decisão'
Clube francês pagou 222 milhões de euros (cerca de R$ 812 milhões na época), a maior contratação da história do futebol
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Vasco sinaliza 'teto' de R$ 25,51 milhões por atacante do River
Atacante, de 26 anos, teve passagens por clubes importantes como Boca Juniors e Inter de Milão; atleta tem 23 jogos, cinco gols e três assistências na atual temporada
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