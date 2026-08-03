O árbitro Wilton Pereira Sampaio ficou marcado por três expulsão no jogo de abertura da Copa, entre México e África do Sul - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

O árbitro Wilton Pereira Sampaio ficou marcado por três expulsão no jogo de abertura da Copa, entre México e África do SulWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 03/08/2026 15:37 | Atualizado 03/08/2026 16:54

Wilton Pereira Sampaio (GO) é o árbitro definido para o jogo de quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília).

A CBF definiu a escala de arbitragem para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Brasil, entre Fluminense Vasco , no Maracanã.é o árbitro definido para o jogo de

Ele apitará a primeira partida do futebol brasileiro desde que trabalhou na Copa do Mundo de 2026, quando foi a campo três vezes.

A equipe de arbitragem do clássico entre Fluminense e Vasco ainda terá Bruno Boschilla (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO) como auxiliares. Diego da Costa Cidral (SC) será o quarto árbitro e Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) será o responsável pelo VAR.



Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo



Com a decisão da CBF, os dois jogos entre os rivais cariocas pela Copa do Brasil vão contar com um árbitro que esteve no principal torneio de seleções. No 0 a 0 da ida, Ramon Abatti Abel (SC) foi quem apitou.



Já Wilton Pereira Sampaio levou mais alguns dias para voltar a ser escalado no futebol brasileiro. Ele foi o árbitro do país que mais trabalhou na Copa do Mundo: três vezes.



Ele esteve à frente do jogo de abertura, quando expulsou três jogadores na vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul.



Wilton Pereira Sampaio também apitou Noruega 3x2 Senegal e Holanda 1 (2)x (3) 1 Marrocos, pela fase de 16avos.



O que Fluminense e Vasco precisam na Copa do Brasil



Como houve empate sem gols na partida de ida, quem vencer a volta estará classificado para as quartas de final. E se houver uma nova igualdade no placar, a decisão da vaga será nos pênaltis.