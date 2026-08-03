Luciano Rodríguez comemora gol do Bahia na final da Copa do NordesteFoto: Letícia Martins/EC Bahia
O Cruz-Maltino trabalha para contratar um jogador de área e tinha o jovem como um dos alvos, conforme informou a 'ESPN'. Ele teve passagem pelo Bahia entre 2024 e 2025, quando marcou 20 gols em 69 jogos antes de ser vendido ao Neom, da Arábia Saudita. Pelo clube do Oriente Médio, balançou as redes seis vezes em 31 partidas e distribuiu duas assistências.
Anteriormente, o Gigante da Colina também havia manifestado interesse em Mehdi Taremi. No entanto, o atacante de 34 anos não tem interesse em atuar no Brasil neste momento.
Nesta janela, o Vasco oficializou apenas a contratação do lateral-esquerdo Paulinho, que pertencia ao América-MG. No entanto, o Cruz-Maltino segue em busca de reforços.
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