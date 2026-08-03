Luciano Rodríguez comemora gol do Bahia na final da Copa do Nordeste - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Luciano Rodríguez comemora gol do Bahia na final da Copa do NordesteFoto: Letícia Martins/EC Bahia

Publicado 03/08/2026 15:05





O Cruz-Maltino trabalha para contratar um jogador de área e tinha o jovem como um dos alvos, conforme informou a 'ESPN'. Ele teve passagem pelo Bahia entre 2024 e 2025, quando marcou 20 gols em 69 jogos antes de ser vendido ao Neom, da Arábia Saudita. Pelo clube do Oriente Médio, balançou as redes seis vezes em 31 partidas e distribuiu duas assistências. Rio - O Cruzeiro encaminhou a contratação de Luciano Rodríguez, que também estava na mira do Vasco. O atacante uruguaio de 23 anos é aguardado em Belo Horizonte nesta terça-feira (4) para realizar exames, assinar contrato e ser anunciado pela Raposa. A informação é do 'ge'.O Cruz-Maltino trabalha para contratar um jogador de área e tinha o jovem como um dos alvos, conforme informou a 'ESPN'. Ele teve passagem pelo Bahia entre 2024 e 2025, quando marcou 20 gols em 69 jogos antes de ser vendido ao Neom, da Arábia Saudita. Pelo clube do Oriente Médio, balançou as redes seis vezes em 31 partidas e distribuiu duas assistências.

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Anteriormente, o Gigante da Colina também havia manifestado interesse em Mehdi Taremi. No entanto, o atacante de 34 anos não tem interesse em atuar no Brasil neste momento.



Nesta janela, o Vasco oficializou apenas a contratação do lateral-esquerdo Paulinho, que pertencia ao América-MG. No entanto, o Cruz-Maltino segue em busca de reforços. Anteriormente, o Gigante da Colina também havia manifestado interesse em Mehdi Taremi. No entanto, o atacante de 34 anos não tem interesse em atuar no Brasil neste momento.Nesta janela, o Vasco oficializou apenas a contratação do lateral-esquerdo Paulinho, que pertencia ao América-MG. No entanto, o Cruz-Maltino segue em busca de reforços.

Recentemente, o Gigante da Colina acertou os últimos detalhes da negociação por Santiago Sosa, do Racing (ARG), e está perto de confirmar a contratação. Outro que deve ser jogador do Vasco é Facundo Colidio, atacante do River Plate (ARG).

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Theo Faria