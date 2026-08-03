Zenit coloca condição para liberar Luiz Henrique ao Cruzeiro - Divulgação/Zenit
Zenit coloca condição para liberar Luiz Henrique ao Cruzeiro
Divulgação/Zenit
Publicado 03/08/2026 14:40
Rio -
O Zenit, da Rússia, aceitou negociar o atacante Luiz Henrique com o Cruzeiro
, mas por uma condição que não é bem-vista pelos mineiros. Para dar prosseguimento às negociações, os russos pediram dinheiro e jogadores em troca, mais especificamente o zagueiro Jonathan Jesus e o atacante Arroyo, destaques do time de Artur Jorge.
O Cruzeiro, por sua vez, deseja apagar apenas a compensação financeira por Luiz Henrique, que também é monitorado por Botafogo e Flamengo. A informação é da 'ESPN'.
No começo do ano passado, os russos desembolsaram algo em torno de 35 milhões de euros (R$ 212 milhões na época) para comprarem o atleta.
Propostas do Rio
Os cariocas têm tido investidas por Luiz Henrique. O diretor de futebol do Flamengo, José Boto,
se reuniu com o empresário do jogador
e irmão do defensor Vitão, William Bento, na noite da última terça-feira (28), em Porto Alegre.
Já o Botafogo, apesar de ter tido interesse,
deu um passo atrás nas tratativas para não desvalorizar Danilo
, que estava sendo envolvido na negociação com o Zenit.
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