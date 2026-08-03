Zenit coloca condição para liberar Luiz Henrique ao Cruzeiro - Divulgação/Zenit

Zenit coloca condição para liberar Luiz Henrique ao CruzeiroDivulgação/Zenit

Publicado 03/08/2026 14:40

Rio - O Zenit, da Rússia, aceitou negociar o atacante Luiz Henrique com o Cruzeiro , mas por uma condição que não é bem-vista pelos mineiros. Para dar prosseguimento às negociações, os russos pediram dinheiro e jogadores em troca, mais especificamente o zagueiro Jonathan Jesus e o atacante Arroyo, destaques do time de Artur Jorge.

O Cruzeiro, por sua vez, deseja apagar apenas a compensação financeira por Luiz Henrique, que também é monitorado por Botafogo e Flamengo. A informação é da 'ESPN'.

No começo do ano passado, os russos desembolsaram algo em torno de 35 milhões de euros (R$ 212 milhões na época) para comprarem o atleta.

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