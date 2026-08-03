Rodri em campo pela Espanha - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Rodri em campo pela EspanhaVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 03/08/2026 14:20

Rio - O futuro de Rodri, de 30 anos, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo está indefinido. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o Barcelona entrou na briga pelo meia espanhol, que também interessa o Real Madrid.

O clube catalão ainda aguarda com uma postura não tão agressiva em relação a situação de Rodri. Porém, caso, o Real Madrid não chegue a um acordo com o Manchester City pelo espanhol, uma atitude mais contundente poderá ser tomada pelo Barça.

O clube espanhol sofreu uma baixa importante recentemente. Frenkie de Jong, de 29 anos, que defendeu a seleção holandesa na Copa do Mundo, sofreu uma grave ruptura do ligamento colateral medial no joelho direito e só deve jogar em 2027.

Revelado pelo Villarreal em 2015, Rodri se transferiu para o Atlético de Madrid em 2018, onde chamou a atenção de Pep Guardiola, que o levou para o Manchester City em 2019. Desde então, o volante se tornou um dos pilares da fase mais vitoriosa do clube inglês, conquistando uma Liga dos Campeões, quatro Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra, entre outros títulos. O troféu mais recente foi levantado no último domingo (19), com a conquista da Copa do Mundo pela Espanha. Rodri também conquistou a Bola de Ouro de 2024