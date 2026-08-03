Jordan Henderson é o novo reforço do ChelseaDivulgação / Chelsea FC
Chelsea anuncia contratação de Henderson, meia da seleção inglesa
Aos 36 anos, jogador assinou vínculo com os Blues por duas temporadas
Flamengo dá destaque para números de Leonardo Jardim à frente do time
Treinador chegou ao Rubro-Negro no início de março; clube apresentou dados e também valorizou a utilização de Garotos do Ninho
Clube da Série B oficializa contratação de lateral ex-Vasco
Madson, de 34 anos, deixou o Sport recentemente e chega para reforçar a equipe do interior paulista na sequência da competição
Morre o lutador brasileiro Allan 'Puro Osso'
UFC informou que ele foi encontrado 'após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia'; óbito foi declarado no local
Rayssa Leal celebra retorno da SLS ao Rio: 'Energia é incrivel'
Cidade Maravilhosa será o palco da etapa mundial no próximo dia 9 de agosto, no Maracanãzinho
No radar do Vasco, atacante está na mira de outro clube brasileiro
Cruzeiro já apresentou duas propostas ao América-MEX pelo jogador; Brian Rodríguez é um nome que agrada à cúpula vascaína
Fulham anuncia atacante que disputava posição com Endrick no Real
Espanhol de 22 anos chega a equipe após ganhar minutos no clube merengue, enquanto o brasileiro ainda pode ser emprestado novamente
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