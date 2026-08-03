Jordan Henderson é o novo reforço do Chelsea - Divulgação / Chelsea FC

Jordan Henderson é o novo reforço do ChelseaDivulgação / Chelsea FC

Publicado 03/08/2026 14:54

O Chelsea anunciou nesta segunda-feira (3) a contratação do veterano meio-campista inglês Jordan Henderson, vindo do Brentford, seu rival na Premier League.

O ex-capitão do Liverpool, que integrou a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, assinou um contrato de dois anos com o clube londrino comandado por Xabi Alonso.

"Dada a grandeza do clube, o técnico, a quem admiro muito, e a qualidade dos jogadores, esta foi uma grande oportunidade que eu não poderia deixar passar", disse Henderson, de 36 anos.

Na semana passada, foi confirmada a rescisão do contrato de Henderson com o Brentford, após surgirem notícias de que o Chelsea, rival do clube no oeste de Londres, estava interessado em contratá-lo.

O meio-campista conquistou a Premier League e a Liga dos Campeões pelo Liverpool. Ele deixou Anfield para se juntar ao clube saudita Al-Ettifaq em 2023 e se transferiu para o Ajax seis meses depois.

No ano passado, Henderson retornou à Premier League pelo Brentford, assinando um contrato de dois anos.

Henderson, que acumula 91 convocações pela seleção inglesa, integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo de 2026, mas jogou apenas alguns minutos e sofreu uma fratura no braço durante o torneio.

Ele se junta ao elenco de Xabi Alonso apenas dois dias depois de o Chelsea contratar o veterano atacante Danny Welbeck, vindo do Brighton.

Os 'Blues' investiram 117 milhões de libras (cerca de R$ 800 milhões na cotação atual), um recorde no futebol britânico, no mês passado para trazer Morgan Rogers, do Aston Villa, e também garantiram as contratações do zagueiro francês Maxence Lacroix e do defensor Marco Palestra, da Atalanta.

O Chelsea terminou a última temporada da Premier League em décimo lugar, um ponto e uma posição atrás do Brentford, e não conseguiu se classificar para nenhuma competição europeia.

A equipe comandada por Xabi Alonso enfrentará o Fulham no Craven Cottage, na estreia da Premier League, no dia 24 de agosto.