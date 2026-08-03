Neymar em treino do Santos - Raul Baretta / Santos

Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos

Publicado 03/08/2026 15:09





"O atleta Neymar Jr viajará nesta terça-feira para Belém, onde se juntará à delegação do Santos FC e estará à disposição da comissão técnica para a partida contra o Remo", informou o clube.



Após o 0 a 0 na Vila Belmiro, no último sábado (1º), Cuca evitou entrar em conflito com o jogador e disse que o compromisso com o Instituto Projeto Neymar Jr. não estava ligado com uma possível ausência em Belém.



O treinador deixou no ar a possibilidade de não contar com Neymar no duelo em Belém por causa de uma possível sobrecarga física. Alegou que há tempos o craque não atuava uma partida inteira e que necessitava de cuidados especiais. Neymar participará do leilão beneficente de seu Instituto na noite desta segunda-feira (3) , mas não vai desfalcar o Santos diante do Remo, em Belém, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Clube e jogador se entenderam e o astro se une ao elenco na terça-feira (4), dia do jogo decisivo."O atleta Neymar Jr viajará nesta terça-feira para Belém, onde se juntará à delegação do Santos FC e estará à disposição da comissão técnica para a partida contra o Remo", informou o clube.Após o 0 a 0 na Vila Belmiro, no último sábado (1º), Cuca evitou entrar em conflito com o jogador e disse que o compromisso com o Instituto Projeto Neymar Jr. não estava ligado com uma possível ausência em Belém.O treinador deixou no ar a possibilidade de não contar com Neymar no duelo em Belém por causa de uma possível sobrecarga física. Alegou que há tempos o craque não atuava uma partida inteira e que necessitava de cuidados especiais.

"Fazia 74 dias que [Neymar] não jogava uma partida inteira, temos que ver o tamanho do desgaste dele para depois internamente resolver. Eu não vou responder o que você quer. Ele faz regenerativo, todos passam pela recuperação, busca o CK, tira o sangue, põe no aparelho e mostra o grau do cansaço, o nível de lesão, se é baixo ou alto", explicou.



Neymar sabia que não pegaria bem ficar ausente do, até então, principal jogo do Santos neste segundo semestre. E resolveu da melhor maneira como conciliar sua presença no leilão e não chegar desgastado em Belém: ele pegará um voo pela manhã e terá tempo de descanso antes do jogo.



Com o empate na Vila Belmiro, o Santos precisa ganhar para não depender da decisão por pênaltis. Na última vez em que se enfrentaram pela Copa do Brasil, em 2010, os paulistas saíram vencedores com goleada de 4 a 0. Neymar anotou duas vezes e ainda deu duas assistências naquela campanha que culminou com o título.