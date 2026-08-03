Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos
"O atleta Neymar Jr viajará nesta terça-feira para Belém, onde se juntará à delegação do Santos FC e estará à disposição da comissão técnica para a partida contra o Remo", informou o clube.
Após o 0 a 0 na Vila Belmiro, no último sábado (1º), Cuca evitou entrar em conflito com o jogador e disse que o compromisso com o Instituto Projeto Neymar Jr. não estava ligado com uma possível ausência em Belém.
O treinador deixou no ar a possibilidade de não contar com Neymar no duelo em Belém por causa de uma possível sobrecarga física. Alegou que há tempos o craque não atuava uma partida inteira e que necessitava de cuidados especiais.
Neymar sabia que não pegaria bem ficar ausente do, até então, principal jogo do Santos neste segundo semestre. E resolveu da melhor maneira como conciliar sua presença no leilão e não chegar desgastado em Belém: ele pegará um voo pela manhã e terá tempo de descanso antes do jogo.
Com o empate na Vila Belmiro, o Santos precisa ganhar para não depender da decisão por pênaltis. Na última vez em que se enfrentaram pela Copa do Brasil, em 2010, os paulistas saíram vencedores com goleada de 4 a 0. Neymar anotou duas vezes e ainda deu duas assistências naquela campanha que culminou com o título.
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