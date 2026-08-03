Rio - Cria da base do Vasco, Andrey Santos vem recebendo muitos elogios após ter sido contratado pelo Manchester United. O jogador, que atuava como um meio-campista mais criativo e com liberdade ofensiva em todos os clubes que passou, agora vem jogando numa nova função no meio-campo dos "Red Devils", por ser o substituto do companheiro de Seleção, Casemiro.
"Sempre bom ver o Andrey. Na época de Chelsea, via ele sendo usado pra conduzir e ganhar campo, como o Bruno Guimarães. No United, é um 5. Passes curtos, combinação rápida, desce entre zagueiros pra fazer a saída. É um volante de contenção de mais pulmão que Casemiro", disse um usuário por meio do "X", o antigo Twitter.
Em resposta, outro internautas reforçou: "E vou te falar essa é a posição mais aberta na seleção, quem vai ser esse cara hoje? Essa posição tá dando sopa aí e ninguém se especializa nessa posição", concluiu.
Andrey foi contratado em julho, visando a temporada de 2026/27, do calendário europeu. Mesmo assim, o jogador só vai estrear em jogos oficiais, no dia 22 de agosto, na estreia da liga inglesa, contra o Hull City, no MKM Stadium, às 8h30 (de Brasília).
Veja os lances:
Bom ver o Andrey.
No Chelsea, via ele sendo usado pra conduzir e ganhar campo, como o Bruno Guimarães.
No United, é um 5. Passes curtos, combinação rápida, desce entre zagueiros pra fazer a saída.
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