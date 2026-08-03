Andrey Santos atuando na vitória do Manchester United por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, em amistoso - Reprodução/X @_iYasser99

Andrey Santos atuando na vitória do Manchester United por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, em amistosoReprodução/X @_iYasser99

Publicado 03/08/2026 17:22

Rio - Cria da base do Vasco , Andrey Santos vem recebendo muitos elogios após ter sido contratado pelo Manchester United. O jogador, que atuava como um meio-campista mais criativo e com liberdade ofensiva em todos os clubes que passou, agora vem jogando numa nova função no meio-campo dos "Red Devils", por ser o substituto do companheiro de Seleção, Casemiro.

"Sempre bom ver o Andrey. Na época de Chelsea, via ele sendo usado pra conduzir e ganhar campo, como o Bruno Guimarães. No United, é um 5. Passes curtos, combinação rápida, desce entre zagueiros pra fazer a saída. É um volante de contenção de mais pulmão que Casemiro", disse um usuário por meio do "X", o antigo Twitter.

Em resposta, outro internautas reforçou: "E vou te falar essa é a posição mais aberta na seleção, quem vai ser esse cara hoje? Essa posição tá dando sopa aí e ninguém se especializa nessa posição", concluiu.

Andrey foi contratado em julho, visando a temporada de 2026/27, do calendário europeu. Mesmo assim, o jogador só vai estrear em jogos oficiais, no dia 22 de agosto, na estreia da liga inglesa, contra o Hull City, no MKM Stadium, às 8h30 (de Brasília).

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