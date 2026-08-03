Revelado pelo Vasco, Paulinho veste a camisa 10 do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Revelado pelo Vasco, Paulinho veste a camisa 10 do PalmeirasCesar Greco/Palmeiras

Publicado 03/08/2026 16:49 | Atualizado 04/08/2026 12:21

São Paulo - Contratado "a peso de ouro" para ser o camisa 10 do time, Paulinho segue muito aquém das expectativas depositadas pelo Palmeiras. O atacante, revelado pelo Vasco, teve nova lesão anunciada nesta segunda-feira (3) e desfalcará o clube paulista pela quarta vez em um ano e meio

Desde sua chegada ao Alviverde, em janeiro de 2025, Paulinho perdeu 87 jogos no departamento médico. Ainda no Atlético-MG, ele sofreu uma fissura na canela direita que, após meses jogando no sacrifício, evoluiu para uma fratura na tíbia. Esta foi a lesão que o afastou por mais tempo.

A recuperação da dupla contusão começou no Galo e terminou no clube paulista. Em virtude dela, o atacante ficou oito meses fora de combate e só foi retornar no Mundial de Clubes, disputado no meio de 2025. Na ocasião, mesmo com minutos controlados, foi decisivo na vitória sobre o Botafogo nas oitavas.

No entanto, visto que a fratura não se recuperou por completo, o ex-Vasco teve que passar por cirurgia após o torneio e voltou a desfalcar o Palmeiras até maio deste ano. Logo no fim de julho, ficou de fora por uma entorse no tornozelo e, apenas uma partida depois, já reclamou de desconforto em uma nova região.

Nesta segunda-feira (3), Paulinho teve anunciada uma lesão no músculo do adutor da coxa direita, que deve tirá-lo dos gramados por mais três semanas. Durante quase 20 meses como jogador do Palmeiras, o atacante atuou em somente 25 partidas.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria