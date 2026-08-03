Revelado pelo Vasco, Paulinho veste a camisa 10 do PalmeirasCesar Greco/Palmeiras
Ex-Vasco acumula lesões e volta a ser problema no Palmeiras
Atacante já desfalcou o clube paulista em mais de 80 jogos desde que chegou, no início de 2025
Bernardo Silva explica opção pelo Real Madrid: ‘Não pensei duas vezes’
Meia-atacante destacou a grandeza do clube espanhol e valorizou o técnico José Mourinho
Galvão Bueno cita má fase do Flamengo e exalta o Palmeiras
Narrador afirmou que o clube paulista é o 'grande time do momento' no futebol brasileiro; Rubro-Negro é vice-líder da Série A
Jogador do São Paulo é detido por atropelar e matar idoso
Testemunha afirmou que o jovem estava participando de racha em via pública; atleta e companheiros de clube negaram a possibilidade
Gonzalo Plata pode reforçar o Flamengo contra o Vitória
Atacante se recupera de tendinite no joelho direito e já voltou a treinar parcialmente
Rodri rejeita Barcelona e só deixa o City rumo ao Real Madrid
Jogador pode deixar o clube inglês na atual janela de transferências; apoiador foi destaque da Espanha e eleito o melhor jogador da Copa
Pai discorda de Neymar sobre ciclo encerrado na Seleção: ‘Não acho’
Atacante, de 34 anos, e seu agente estiveram presentes em um leilão beneficente na última segunda (2); craque fez sua despedida na Copa
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