Leandro Paredes acerta bolada em jogador do Newell's Old Boys - Reprodução / X

Leandro Paredes acerta bolada em jogador do Newell's Old BoysReprodução / X

Publicado 03/08/2026 16:32 | Atualizado 03/08/2026 16:36





Quando o duelo estava paralisado (por causa de uma falta), o meio-campista incendiou a partida ao chutar a bola nas costas do adversário, que tinha acabado de ser derrubado. A partir daí, um princípio de tumulto tomou conta do gramado.

Um dos pivôs da briga generalizada entre espanhóis e argentinos na final da Copa do Mundo deste ano, o meio-campista Leandro Paredes voltou a se envolver em uma confusão neste domingo (2), no empate de 2 a 2 de sua equipe, o Boca Juniors, contra o Newell´s old Boys, em partida válida pelo Campeonato Argentino.Quando o duelo estava paralisado (por causa de uma falta), o meio-campista incendiou a partida ao chutar a bola nas costas do adversário, que tinha acabado de ser derrubado. A partir daí, um princípio de tumulto tomou conta do gramado.

O lance gerou uma grande confusão. Imediatamente, os atletas do time rival cercaram Paredes. Uma sequência de empurrões e xingamentos aumentou o clima de tensão no campo e o juiz teve dificuldade para controlar a situação. Revoltado, o elenco do Newell's Old Boys cobrou a expulsão do volante, que acabou recebendo apenas o cartão amarelo.

Este foi apenas mais um capítulo no extenso currículo de polêmicas do jogador. Na última quinta-feira, ele teve uma áspera discussão com o árbitro Wilmar Roldán na partida em que o Boca Juniors garantiu a classificação contra o O'Higgins, pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os dois chegaram a trocar empurrões, mas Paredes novamente ficou em campo até o apito final.



A equipe azul e amarela garantiu a permanência na competição internacional na disputa de pênaltis. Paredes converteu a sua cobrança e ajudou a equipe a assegurar a classificação.

PIVÔ DE CONFUSÃO NA FINAL DA COPA



Logo após o apito final que deu à Espanha o título de campeã do mundial de seleções, o clima esquentou no gramado. Inconformados, alguns atletas argentinos perderam a cabeça. Paredes agrediu dois jogadores espanhóis e, em função disso, a Fifa abriu uma investigação contra alguns atletas argentinos.