Gonzalo García é o novo reforço do FulhamDivugalção/Fulham
"Estou muito grato e muito feliz por estar aqui. Tenho que agradecer à diretoria e a Arbeloa pela confiança que depositaram em mim, e estou muito, muito animado para começar.”
Gonzalo García e Endrick brigavam por posição no Real Madrid. Revelado nas categorias de base do clube merengue, o jovem espanhol teve grande destaque no Mundial de Clubes, onde marcou quatro gols em seis jogos. Com isso, o técnico optou por utilizar mais Gonzalo. Sem espaço, Endrick foi emprestado ao Lyon, fazendo uma ótima temporada e conquistando uma vaga na Copa do Mundo.
Com o retorno do brasileiro à equipe espanhola, o atacante ainda vive incertezas no clube. Pouco tempo depois da notícia da venda de Gonzalo García ao Fulham, que abriu espaço ao brasileiro, o clube oficializou a chegada de Carlos Espí, da seleção de base espanhola, novamente aumentando a concorrência para o ex-Palmeiras.
Na Espanha, alguns veículos de comunicação importantes, como o jornal 'Marca', já informam que o clube estuda um novo empréstimo do brasileiro, mesmo contra a vontade do jogador.
Recentemente, o atacante Endrick entrou na mira da Roma, da Itália. O clube italiano monitora a situação do brasileiro e estuda avançar pela contratação, segundo informações do jornal italiano "La Gazzetta dello Sport".
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