Rayssa Leal é a grande referência do Brasil no skate - Divulgação/SLS

Rayssa Leal é a grande referência do Brasil no skateDivulgação/SLS

Publicado 03/08/2026 20:00 | Atualizado 03/08/2026 23:11

Rio - Reconhecido internacionalmente pelas praias, pelo Carnaval e pelos cartões-postais, o Rio de Janeiro também ocupa um lugar de destaque na história do skate brasileiro. Das primeiras sessões em ruas e praças às pistas públicas que hoje fazem parte da rotina de milhares de praticantes, a cidade ajudou a consolidar uma cultura que une esporte, criatividade e ocupação dos espaços urbanos.

Com uma cena ativa há décadas, o Rio abriga algumas das pistas mais tradicionais do país, como a Praça Duó, na Barra da Tijuca, a Pista de Madureira e o bowl da Lagoa Rodrigo de Freitas, além de diversos skateparks espalhados pela capital e Região Metropolitana. Esses espaços contribuíram para formar gerações de skatistas e transformaram a cidade em um dos principais polos da modalidade no Brasil.

"Competir no Brasil já é muito especial, e no Rio a energia é incrível! Poder sentir o carinho da torcida de perto é uma motivação a mais. É sempre bom estar no Brasil e dividir esses momentos com os brasileiros”, disse Rayssa Leal, tetracampeã do Super Crown e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e bronze nas Olimpíadas de Paris 2024.

Ao longo dessa trajetória, o estado revelou nomes que marcaram época, como Bob Burnquist. Carioca de nascimento, Burnquist tornou-se uma das maiores lendas da modalidade ao conquistar, em 1995, o primeiro título mundial de um brasileiro no skate. Também é o maior medalhista da história dos X Games, com 30 medalhas, sendo 15 de ouro. Sua carreira ajudou a projetar o skate brasileiro internacionalmente e abriu caminho para novas gerações.

Agora, a relação histórica do Rio de Janeiro com o skate ganha um novo capítulo. No dia 9 de agosto, o Maracanãzinho receberá o SLS Rio Takeover 2026, etapa da Street League Skateboarding (SLS), principal liga internacional de skate street. O evento marca o retorno da SLS à Cidade Maravilhosa após o sucesso do SLS Super Crown, realizado na capital fluminense em 2022.