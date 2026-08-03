Desejado por Vasco e Cruzeiro, Brian Rodríguez defende o América-MEX - Divulgação / América

Desejado por Vasco e Cruzeiro, Brian Rodríguez defende o América-MEXDivulgação / América

Publicado 03/08/2026 20:00 | Atualizado 03/08/2026 20:02





De acordo com o 'ge', a oferta mais recente da SAF prevê 10 milhões de dólares fixos (R$ 51 milhões), além de outros 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10 milhões) em metas. Até o momento, porém, o clube mexicano ainda não respondeu.

Rio - O atacante Brian Rodríguez, que está no radar do Vasco , voltou a movimentar o mercado da bola. Desta vez, quem tenta a contratação do uruguaio é o Cruzeiro, que já apresentou duas propostas ao América-MEX.De acordo com o 'ge', a oferta mais recente da SAF prevê 10 milhões de dólares fixos (R$ 51 milhões), além de outros 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10 milhões) em metas. Até o momento, porém, o clube mexicano ainda não respondeu.

Na semana passada, a Raposa havia oferecido 8 milhões de dólares (aproximadamente R$ 40,8 milhões), além dos mesmos 2 milhões de dólares em variáveis. Brian Rodríguez tem contrato com o América-MEX até 2029.



O uruguaio, contudo, segue no radar do Cruz-Maltino. Segundo informações do jornalista Lucas Pedrosa, o atacante agrada à cúpula vascaína, mas a pedida é considerada acima do valor que o clube pretende investir.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Alexandre Borges.