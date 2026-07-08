Brasileira Rayssa Leal celebra troféu da SLS em Sydney, na Austrália - Divulgação / TB Sports

Brasileira Rayssa Leal celebra troféu da SLS em Sydney, na AustráliaDivulgação / TB Sports

Publicado 08/07/2026 14:00 | Atualizado 08/07/2026 17:21

Rio - A Street League Skateboarding (SLS) iniciou nesta quarta-feira (8) a abertura das vendas de ingressos para o SLS Rio Takeover apresentado pelo Banco do Brasil. A etapa do SLS Championship Tour será realizada no dia 9 de agosto, no Maracanãzinho, Rio de Janeiro. A venda será realizada exclusivamente pela plataforma da Ticketmaster.

Com expectativa de receber cerca de 10 mil pessoas, o evento contará com diferentes categorias de ingressos, vendidos exclusivamente pela plataforma Ticketmaster: Arquibancada, 9 Club e Experience. Os ingressos estarão disponíveis em diferentes lotes. Neste primeiro, os valores partem de R$75 na Arquibancada, R$200 no 9 Club e R$300 no Experience.

O 9 Club oferece acesso antecipado, assento com vista privilegiada e acesso a ativações exclusivas. Para quem busca uma experiência ainda mais completa, o Experience reúne todos esses benefícios e acrescenta assentos ao lado da pista e uma sessão de autógrafos exclusiva com skatistas da liga, proporcionando uma imersão ainda maior na atmosfera do SLS Championship Tour.

Confira a dinâmica de vendas e os benefícios disponíveis:

Pré-venda exclusiva para Clientes Cartões BB*

06/07, às 10h, até 08/07, às 10h

30% de desconto + parcelamento em até 6x sem juros

Venda geral aberta ao público

A partir de 08/07, às 14h

Clientes BB Seguros*: 30% de desconto+ parcelamento em até 6x sem juros

Clientes Cartões BB*: 20% de desconto + parcelamento em até 6x sem juros