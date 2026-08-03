Neymar concede entrevista ao canal 'InstitutoNeymarJr' antes do leilão beneficente - Reprodução / YouTube @InstitutoNeymarJr

Neymar concede entrevista ao canal 'InstitutoNeymarJr' antes do leilão beneficenteReprodução / YouTube @InstitutoNeymarJr

Publicado 03/08/2026 22:48

Neymar deixou o futuro em aberto. No leilão beneficente do 'Instituto Projeto Neymar Jr.', o atacante ressaltou que pretende cumprir o contrato com o Santos e depois disso pensará no próximo passo. Ele contou que não pensa em parar, mas não descartou a aposentadoria.

"Não sei quanto tempo (vou jogar), não penso em parar e nem sei até quando eu vou. Tenho contrato até dezembro com o Santos, pretendo cumpri-lo e honrar a camisa do Santos da melhor maneira possível. E, depois, vou pensar. Quando acabar meu contrato vou pensar se continuo no Santos, se saio, se vou embora, se paro de jogar ou se continuo", disse Neymar.

"Realmente não sei o que vou fazer. Até dezembro tem chão ainda. Então, vamos indo pouco a pouco, jogo a jogo. Estou me sentindo bem fisicamente, cada vez mais dentro de campo, e é isso que importa. Amanhã temos um jogo importante, inclusive", completou.

Como Neymar citou, o Santos tem compromisso nesta terça-feira (4). O Peixe vai enfrentar o Remo no Mangueirão, a partir das 21h30, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, as duas equipes empataram em 0 a 0.

