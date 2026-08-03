Vozinha é reforço do Colo-ColoDivulgação / Colo-Colo

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João Alexandre Borges
Vozinha, que foi uma das sensações da Copa do Mundo de 2026, é oficialmente jogador do Colo-Colo. O goleiro cabo-verdiano passou por exames médicos e assinou o contrato com o clube do Chile nesta segunda-feira (3).
"Vozinha já é do Cacique! Ao lado do nosso presidente, Aníbal Mosa, Vozinha assinou o seu contrato e tornou-se oficialmente o novo jogador do Colo-Colo", escreveu o perfil do clube.
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Ele desembarcou no Chile na noite do último domingo (2) para firmar o vínculo. Vozinha havia adiado a apresentação três vezes para resolver problemas com a documentação.
"Estou muito feliz por estar aqui, é uma grande honra. Quero agradecer o carinho e a paciência dos torcedores", disse o jogador, em entrevista na chegada ao país.