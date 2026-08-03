Vozinha, que foi uma das sensações da Copa do Mundo de 2026, é oficialmente jogador do Colo-Colo. O goleiro cabo-verdiano passou por exames médicos e assinou o contrato com o clube do Chile nesta segunda-feira (3).
"Vozinha já é do Cacique! Ao lado do nosso presidente, Aníbal Mosa, Vozinha assinou o seu contrato e tornou-se oficialmente o novo jogador do Colo-Colo", escreveu o perfil do clube.
¡Vozinha ya es del Cacique!
Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo.
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