Nyland é o novo reforço do RB Leipzig, da AlemanhaDivulgação / RB Leipzig
Algoz do Brasil na Copa do Mundo assina com clube alemão
Goleiro norueguês, Nyland firmou vínculo com o RB Leipzig até meados de 2028
Algoz do Brasil na Copa do Mundo assina com clube alemão
Goleiro norueguês, Nyland firmou vínculo com o RB Leipzig até meados de 2028
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