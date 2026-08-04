Bruno Guimaraes em jogo da Seleção na Copa - William Volcov/Parceiro/ Agencia O Dia

Bruno Guimaraes em jogo da Seleção na CopaWilliam Volcov/Parceiro/ Agencia O Dia

Publicado 04/08/2026 12:51

A operação deverá ser na faixa de 80 milhões de libras (cerca de R$ 551 milhões). O Newcastle fez muita resistência, mas o desejo de Bruno Guimarães de se transferir prevaleceu.

Bruno Guimarães foi destaque da seleção brasileira nos primeiros jogos da Copa do Mundo com quatro assistências. O brasileiro acabou ficando marcado negativamente por perder um pênalti na derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final, que selou a eliminação na competição.

Nascido no Rio, Bruno Guimarães atuou pelo Audax e depois se transferiu para a franquia paulista do clube. Atuando entre 2017 a 2020 pelo Athletico-PR, sendo destaque no futebol brasileiro. Passou pelo Lyon, e desde 2022 joga no Newcastle. O meia esteve presente nas últimas duas Copas do Mundo.