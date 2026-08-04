Bernardo Silva assinou vínculo com o Real Madrid até meados de 2028Divulgação / Real Madrid
“De ter jogado muitas vezes contra o Real Madrid, sente-se a importância do clube e o quão grande é estar aqui, o quão grande é jogar no (Santiago) Bernabéu, que é um estádio muito imponente. Quando o Real Madrid apareceu, foi impossível não dizer sim. Não pensei duas vezes”, contou o jogador, ao canal oficial do clube.
“Estar ao lado da minha família, muito perto de Portugal, em uma cultura que é muito parecida, ajuda. Mas o sonho de jogar no melhor clube da história do futebol, porque seus títulos dizem isso, é um privilégio”, complementou.
Ele também comentou a chance de trabalhar com José Mourinho: “Fomos rivais algumas vezes e agora estamos do mesmo lado. Estou muito feliz porque é um treinador que significa muito para o futebol português, por poder começar a aprender com ele”.
Bernardo Silva se prepara para iniciar a temporada pelo Real Madrid. O primeiro compromisso oficial será contra o Espanyol, dia 22, às 16h30 (de Brasília), fora de casa, pela rodada de abertura do Campeonato Espanhol.
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