Bernardo Silva assinou vínculo com o Real Madrid até meados de 2028 - Divulgação / Real Madrid

Bernardo Silva assinou vínculo com o Real Madrid até meados de 2028Divulgação / Real Madrid

Publicado 04/08/2026 12:13

“De ter jogado muitas vezes contra o Real Madrid, sente-se a importância do clube e o quão grande é estar aqui, o quão grande é jogar no (Santiago) Bernabéu, que é um estádio muito imponente. Quando o Real Madrid apareceu, foi impossível não dizer sim. Não pensei duas vezes”, contou o jogador, ao canal oficial do clube.“Estar ao lado da minha família, muito perto de Portugal, em uma cultura que é muito parecida, ajuda. Mas o sonho de jogar no melhor clube da história do futebol, porque seus títulos dizem isso, é um privilégio”, complementou.Ele também comentou a chance de trabalhar com José Mourinho: “Fomos rivais algumas vezes e agora estamos do mesmo lado. Estou muito feliz porque é um treinador que significa muito para o futebol português, por poder começar a aprender com ele”.