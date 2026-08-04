Nicolas foi solto após atropelar e matar um idoso em Barueri (SP) - Divulgação / São Paulo

Nicolas foi solto após atropelar e matar um idoso em Barueri (SP)Divulgação / São Paulo

Publicado 04/08/2026 11:38

Rio - O lateral-esquerdo Nicolas, de 19 anos, foi detido na última segunda-feira (2), em Barueri, cidade da Zona Metropolitana paulista. O jovem, que defende o São Paulo , atropelou e matou um idoso, de 84 anos. Ele passou a noite na delegacia, e foi liberado nesta terça-feira, depois da audiência de custódia.

Nicolas esteve em um shopping de Barueri e jantou ao lado dos companheiros de São Paulo: Igor Felisberto e Ryan Francisco, ambos também de 19 anos. Depois cada um saiu com seu carro. Com o atropelamento, o lateral-direito e o atacante foram até o local, aguardaram o resgate e prestaram depoimento.

Uma testemunha afirmou que o atleta estava em um racha em via pública. A situação foi declarada em um boletim de ocorrência. Os três jogadores do São Paulo negaram a possibilidade.

Nicolas passou por audiência de custódia na manhã e recebeu liberdade provisória. O jovem terá seguir as seguintes regras: comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; obrigação de manter o endereço atualizado junto à Vara competente (informando imediatamente eventual alteração); e proibição de ausentar-se da Comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo. Além disso, Nicolas teve suspenso o direito de dirigir e proibição de obtenção da habilitação para dirigir até contraordem.

O São Paulo e a assessoria de imprensa de Nicolas se pronunciaram sobre o ocorrido. O Tricolor Paulista destacou que o jovem "não havia ingerido bebida alcoólica" e lamentou "profundamente o ocorrido" e presta "solidariedade aos familiares da vítima". O clube disse que "seguirá acompanhando o caso por meio de seu departamento jurídico". Já a representação do lateral disse que o idoso morto atravessou "a via fora da faixa de pedestres e em local inadequado para a travessia", além disso reforçou que o jovem irá provar "sua inocência" em relação ao ocorrido.



