Rodri deseja atuar no Real Madrid - AFP

Rodri deseja atuar no Real MadridAFP

Publicado 04/08/2026 10:54

Rio - Eleito o melhor jogador da última Copa do Mundo, o meia Rodri, de 30 anos, negocia sua transferência para o Real Madrid. Nos últimos dias, porém, a possibilidade do Barcelona entrar na parada foi informada pela imprensa espanhola , apesar disso, o atleta só deseja deixar o Manchester City para atuar no clube merengue.

O contrato de Rodri com a equipe da Inglaterra vai até junho de 2027. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o Bayern e o PSG também desejam sua contratação, mas o espanhol só tem olhos para o Real Madrid.

"O jogador do City não tem dúvidas e só considera uma opção. Se acabar deixando Manchester, só há um destino possível para ele: o Real Madrid . O meio-campista, apesar do interesse de vários clubes, prioriza vestir a camisa branca. Esse desejo de retornar à La Liga e à sua cidade, aliado à sua excelente atuação na Copa do Mundo e à aprovação de Mourinho, levou o Real Madrid a considerar sua contratação", disse o diário.

Revelado pelo Villarreal em 2015, Rodri se transferiu para o Atlético de Madrid em 2018, onde chamou a atenção de Pep Guardiola, que o levou para o Manchester City em 2019. Desde então, o volante se tornou um dos pilares da fase mais vitoriosa do clube inglês, conquistando uma Liga dos Campeões, quatro Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra, entre outros títulos. O troféu mais recente foi levantado no último domingo (19), com a conquista da Copa do Mundo pela Espanha. Rodri também conquistou a Bola de Ouro de 2024